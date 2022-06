Después de que en 2019 el Ayuntamiento de Paterna adquiriese por 500.000 euros un edificio en la calle Mayor de la ciudad para crear un nuevo “Centro de Interpretación de la Cordà”, ya hay planes de inauguración que apuntan hacia finales de julio, según han declarado fuentes del gobierno municipal (PSPV-PSOE) a este periódico. El inmueble tiene tres plantas más una terraza y está situado en el corazón de la zona acotada donde cada año varios cientos de personas dan vida al gran espectáculo del fuego.

Así, la segunda planta del edificio, que se encuentra en la arteria principal de la ciudad, albergará este centro que pretende promover la Cordà, recordando los reconocimientos obtenidos a lo largo de los años y exponiendo las tradiciones que implica. “En el segundo piso se mostrará todo lo que se ha conseguido para poner en valor a esta celebración tan importante, con los títulos reconocimientos de Fiesta de Interés Turístico Nacional y los restantes”, han explicado desde el ayuntamiento.

Después de haber obtenido sellos turísticos a nivel provincial y autonómico, fue un hito que la Cordà de Paterna (la más conocida de las decenas de manifestaciones de fuego con cohetes que hay en todo el territorio autonómico) fuera reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Posteriormente, el consistorio trabajó por más declaraciones de protección autonómica como el reconocimiento de "Paterna, Ciutat del Foc", por parte de les Corts Valencianes y además logró que la Cordà tuviera el rango patrimonial de Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial, siendo una de las pocas actividades que lo posee.

Además, el nuevo proyecto incorpora el traslado de la oficina de turismo de Paterna, situada actualmente en una de les Coves, a la planta baja del edificio de la calle Mayor, ya que “la ciudad estaba adquiriendo mucha importancia a nivel turístico desde hacía unos año, por lo que eran necesarias unas nuevas instalaciones”, han asegurado las mismas fuentes.

No obstante, Compromís per Paterna, ha criticado que el edificio haya estado un año cerrado al público y sin actividad al exterior, desde que se abrió para albergar a toda la comitiva de personalidades invitadas y medios de comunicación para admirar la gran Cordà de 2021. La coalición afirma que la oposición “no tiene constancia de que se esté llevando a cabo ningún trabajo” ni de los planes municipales. “Al edificio no se les está dando ningún uso desde que se abrió en el verano pasado para albergar a los invitados del alcalde” (prensa, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y diferentes autoridades,) para presenciar la Cordà.

Por otra parte, “el ayuntamiento compró el edificio sin el consenso de las diferentes federaciones de fiestas. Al final son 500.000 euros que solo se han utilizado para que el alcalde invitase a diferentes representantes. Por lo que reclamamos, la importancia de erigir un museo sobre la Cordà, debido a su importancia, y protestamos ante la falta de rigor museístico, previsión, planificación y comunicación por parte del gobierno”, han finalizado desde Compromís.

De hecho, el único espacio expositivo que existe en la ciudad sobre su tradición más reconocida e internacional sigue siendo un punto habilitado hace años en les Coves del Batà, y que había quedado obsoleto, que se visita en un horario muy restringido, los viernes por la tarde y los sábados y domingos por la mañana.

La Cordà de Paterna es una gran "coetà" que se celebra cada año el último domingo de agosto y, en concreto, en la madrugada al lunes. Durante menos de 25 minutos, estallan en un espacio acotado de la calle Mayor más de 70.000 cohetes. Cerca de 200 personas dan vida a esta manifestación cultural entre fuertes medidas de seguridad. En su preparación están involucrados diferentes organismos de la ciudad como la Comisión Técnica del Fuego, el Consell Sectorial de la Cordà, la federación Interpenyes (que agrupa a todas las peñas coheteras) y el Coeter Major.