La primera edició del Premi d'Investigació Rafelbunyol està cada vegada més prop de ser una realitat. De fet, el passat dimarts es va constituir el jurat del certamen, impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Rafelbunyol amb l'objectiu d'enriquir el coneixement sobre el municipi, fomentant l'estudi, la investigació i la millora de la documentació referent a la localitat.

El jurat està format per: Juan José Borràs Almenar, llicenciat en Ciències Químiques, doctor en Química per la Universitat de València, catedràtic de la Universitat en l'àrea de coneixement de Química Inorgànica i exdirector del Parc Científic de la Universitat de València; Llorenç Delgado i Santos, llicenciat en Geografia i Història, professor d'educació secundària i escriptor; Laura Natividad Soriano, educadora social i psicopedagoga, tècnica de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones; Rosa Navarro Piquer, llicenciada en Filologia Catalana i directora de l'Escola de Persones Adultes de Rafelbunyol; Agustí Granja González, graduat en Informació i documentació, i tècnic de la Biblioteca Municipal de Rafelbunyol com a secretar i Alicia Piquer Sancho, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Rafelbunyol (sense vot) com a presidenta.

Valoració dels set projectes presentats

El dimarts es van reunir a la Biblioteca Municipal per a analitzar els set projectes presentats. El 7 d'octubre es farà públic el fallo i es donarà a conèixer a la persona guanyadora de la beca de 2.500 euros. Els projectes d'investigació sobre Rafelbunyol, podien ser de molt diversa índole: social, cultural, històric, ambiental, econòmic, o qualsevol altre. I així s'ha vist plasmat en la documentació presentada.

"Volem esmenar un dèficit de documentació existent al poble de Rafelbunyol"

Per a l'alcalde de Rafelbunyol, Fran López: "amb aquest premi podrem conéixer en més profunditat la identitat de Rafelbunyol i volem agrair a totes i tots els participants que el seu interés i predisposició".

Alicia Piquer, regidora de Cultura, assegura que “és molt important que a la primera convocatòria d'aquest premi d'investigació local s'haja presentat set projectes de diverses disciplines. Per a la seua correcta anàlisi hem seleccionat el jurat en funció de la tipologia de projectes presentats.” A més, afig, “cal destacar que tot el jurat és de Rafelbunyol, als qui volem agrair que hagen acceptat, ja que el que volem és que les investigacions i projectes servisquen al poble de Rafelbunyol, amb aquesta convocatòria apostem pel coneixement local i per posar en valor la investigació sobre el municipi per a esmenar un dèficit de documentació existent”.