La lira del ritme i de l’harmonia presidí este cap de setmana –dissabte i diumenge– les dos matinals que la Casa de Cultura de Burjassot preparà per als amants del bon so. El teatre del recinte municipal acollí el dia del Senyor a mitjan matí el Concert d’Intercanvi que, amb el patrocini de la Generalitat i la col·laboració de l’ajuntament i de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, protagonitzaren la Banda Sénior de l’Agrupació Musical Les Sitges com a amfitriona i la Societat Musical de Calles.

Obriren la sessió els músics de la comarca dels Serrans. Davall la direcció del mestre Carlos Martínez Villanueva interpretaren ‘Evocació’, d’Emilio Cebrián, i, de Jacob de Haan, ‘Fantasia del món lliure’ i ‘Concert d’amor’. Bona part del respectable no tardà a identificar estes dos últimes peces. Des de fa anys, el compositor neerlandés De Haan col·labora amb l’Agrupació Musical Les Sitges. Ahí estan les seues partitures. Bé les coneixen educands i professors, experimentats intèrprets i no pocs incondicionals de la societat artística burjassotera. També la de Calles. Després, a les ordes del mestre Javier López Salón, ocuparen l’escenari els amfitrions per a delectar a l’afició amb els ‘Educands de Benejússer’, de José Aparicio; ‘El so de la música’, de Richard Rodgers, i ‘Harry Potter y el calze de foc’. Amb la intervenció de la veu solista de José Benavent Mazarro, tancaren amb el cèlebre ‘Nova York, Nova York’ de John Kander. Com a colofó del Concert d’Intercanvi, la Banda Sénior de Les Sitges i la Societat Musical de Calles recrearen el pasdoble ‘Els poblets’, de Miguel Torrens Escrivá. L’espectacle, que omplí de públic el teatre de la Casa de Cultura, comptà amb la presència d’una representació municipal encapçalada per l’alcalde, Rafa García. Just 24 hores abans –dissabte– i en el mateix espai, l’Associació Cultural Montau oferí una trobada on la fusió de distints gèneres musicals –jazz, salsa, tango i folk, entre altres– congregà un bon nombre d’aficionats. Actuaren dos de les seues formacions. Primer el grup Krooner versionà obra de diversos artistes de la talla de Carlos Gardel i Fito Páez. Fou un regal que podria resumir-se amb aquells versos que musicà el mestre Antonio Machín: “Dos gardènies per a tu, / amb elles vullc dir / et vullc, t’adore / vida meua”. A continuació, l’orquestra Open Latin impregnà de jazz el teatre amb el millor so d’Amèrica Llatina i el Carib. Una matinal per a emmarcar.