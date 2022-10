"Rectificar es de sabios, el carril bici era un desastre". Así contestaba Arturo, vecino de Paiporta, preguntado por este periódico sobre su opinión tras la polémica del nuevo carril bici que atraviesa la Avenida Independencia, Francesc Císcar y la carretera de València del municipio, que tiene una longitud de 1,9 kilómetros y que ha sido objeto de quejas por su trazado.

Al inicio de su construcción, el recorrido, cofinanciado por el consistorio y la Conselleria de Transición Ecológica y que pretende conectar Paiporta con el futuro Anell Verd Metropolità, pasaba por encima de pasos de cebra y bordeaba la acera a pocos metros de las casas, unas deficiencias situadas en cuatro puntos del vial y que suscitaron críticas por parte de la ciudadanía y los partidos de la oposición.

Ahora, tras las quejas, el ayuntamiento se reunió con la empresa adjudicataria de la ejecución del proyecto y esta reconoció los errores, que ya están subsanados en los cuatro puntos rojos de la infraestructura, que, cabe recordar, todavía se encuentra en obras.

Los vecinos tienen opiniones dispares, aunque hay un sentir general: El carril bici es positivo y necesario, pero la ejecución ha sido "lamentable", "un desastre", "peligrosa" y "no tiene ni pies ni cabeza". Con todo, "rectificar es de sabios".

Álvaro (nombre ficticio) de 48 años, paseaba por una de las avenidas que acoge el vial y apuntaba que el carril "es lamentable, sobre todo cuando pasa por encima de un paso de peatones". Él, que es ciclista, dice que "no voy a transitar por aquí, es surrealista".

A estas duras crítica se suma Pedro, que se encuentra de sopetón con Álvaro mientras conversa con este periódico. "¿Que qué me parece? un desastre". Opina que las obras "han reducido los aparcamientos" y cuenta que él mismo presentó varias incidencias al consistorio "porque el carril no respetaba el metro y medio de distancia con las viviendas".

"Aunque se podría haber hecho de otra manera, es positivo que se amplíe la red ciclista", dicen unas vecinas

Avanzando por la avenida, paralela a la estación de metro, María Dolores y Doli dicen que no es para tanto. "Una vez nos acostumbremos a que esté, no pasa nada", dicen, pues el vial atraviesa justo enfrente de su negocio. Respecto al trazado "no lo vemos tan importante", de hecho, "aunque a lo mejor se podría haber hecho de otra manera, es positivo que se amplíe la red ciclista". Con todo, sí consideran que habría sido mejor que este tramo de carril bici discurriera por el otro lado de la calzada. "El recorrido es recto, creemos que sería más fácil y más seguro".

"Esta parte del pueblo todavía no tenía una infraestructura así"

Algo con lo que coinciden María y Joaquín, que pasean a su perro. "Está genial que se hagan los carriles, sino las bicicletas no tienen por donde circular. Es super buena la iniciativa pero lo han hecho mal, no podemos pasar dos personas por la acera si viene una bici", lamentan.



Chelo Lisarde (PP): "Es una chapuza detrás de otra" La portavoz del Partido Popular en Paiporta, Chelo Lisarde, y candidata a la alcaldía con el PP, opina que "desde el inicio, el carril bici ha sido una chapuza, un desatino detrás de otro". A su parecer, "La frase de 'una imagen vale mas que mil palabras' cobra más sentido que nunca". La popular afirma que el tramo dificulta la movilidad de peatones y ciclistas e "invade las aceras de una manera de difícil corrección, además de tener curvas imposible de transitar con bicicleta". "El trazado es malo, incluso rectificándolo va a tener puntos de inseguridad sin contar que las plazas de aparcamiento van reduciéndose en Paiporta. Eso no lo van a poder corregir", señala. Asimismo, detalla que ha pedido informes técnicos y expedientes sobre la obra "y todavía no he tenido acceso a ellos". ¿Soluciones? Para Lisardo, hubiera sido competente "poner el carril al lado contrario de la calzada, un tramo más recto y menos agresivo", asimismo, "habría qué ver cómo mejorar la zona de delante de la estación de metro".

Atraviesa la conversación Nieves, una vecina que se mueve habitualmente caminando. "Yo voy andando a todas partes y este carril bici no me molesta para nada. De hecho, en esta parte del pueblo todavía no existía una infraestructura así. Eso es lo importante", concluye.