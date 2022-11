El Centre Jove de Paiporta ha convocado para el próximo 26 de noviembre el primer Encuentro joven de improvisación teatral. La jornada consistirá en la realización de talleres a cargo de personas expertas y retos improvisados. La inscripción para la actividad, que es gratuita, se puede formalizar en línea en el web paiporta.es/trobadaimpro. Las plazas son limitadas, con una reserva para jóvenes de Paiporta y el resto de plazas abiertas a otras localidades.

La actividad empezará a las 10.00 horas con la acreditación y bienvenida a las personas participantes para, seguidamente, a partir de las 10.30 horas, empezar con los talleres simultáneos. Estos serán los llamados ‘VIP in VIP’, a cargo de Fran Dawoud, ‘Sin conflicto no hay historia’, de Fanfi García, ‘Mochila de recursos’, con Ezequiel Navarro y ‘Cómo acabar una impro y no morir en el intento’, de David Fajardo.

A las 13.30 será el momento para la comida, ofrecida por el propio Centre Jove a todas y todos los participantes. Por la tarde, a partir de las 15.00 horas, habrá continuidad en los talleres, retos improvisados y clausura, a las 17.30 horas.

El evento está promovido por la Concejalía de Juventud de Paiporta a través del Centre Jove, y cuenta con la colaboración del grupo estable Paiporta Impro, surgido a raíz de los talleres de improvisación teatral propuestos por el propio Centre Jove, Subit!, Laboratorio !mpro Valencia y Takiri Arte Company.