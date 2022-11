El veto del Ayuntamiento de Rocafort a los okupas para que no accedan a las ayudas económicas que concede el municipio se mantiene. Y es que, aunque el actual alcalde, Rafael Ferrando, votó en contra de la moción que endureció el acceso a estas subvenciones cuando gobernaba su socio de Gobierno, Ciudadanos, (junto al PP y Vox) no podría cambiar la normativa, aunque quisiera, ya que Ciudadanos se mantiene firme en su defensa de la vivienda legal y el apoyo de Guayem Rocafort-Podem-EU no es suficiente. La postura de Ciudadanos es clave y no piensan dar un paso atrás.

