La necessitat d'obrir-se a la creativitat d'altres disciplines, la crisi del sector d'artistes, el monumen faller com a eix de la festa o el retorn a l'origen varen ser alguns dels temes que falleres i fallers posaren damunt la taula durant la vetlada del lliurament del premi Amparo Alabau en Alaquàs. El col·lectiu Alaquàs Debat ha atorgat el guardó a la Junta Local Fallera i a les 11 comissions del poble per la seua "responsabilitat i valentia" durant la pandèmia.

La gala va incloure un diàleg amb el vicepresident de la Interagrupació de Falles de València, Miguel Prim, i l'expresidenta de la Junta Local Fallera de Torrent, Ana Royo, qui feren una radiografia actual de la festa i reclamaren la necessitat de posar en marxa el més aviat la "Mesa de vertebració autonòmica" per a encarar el futur.

La vetlada es va celebrar en l'Ateneu i va recuperar el format que tenia abans de la crisi sanitària: un sopar debat. Prop d'un centenar de persones acudiren a la convocatòria, entre les que estaven el delegat de Juntes Locals de la Junta Central Fallera de València, Manuel Jorge, a més de representants de ciutats com Torrent, Picanya, Silla o Dénia. També acudiren els i les familiars d’Amparo Alabau, mestra, jutgessa de pau i activista cultural, que va morir en 2016.

L'acte es va iniciar amb l'actuació d'una representació de la Unió Musical d'Alaquàs, amb la direcció d'Enric Parreño i Pilar López com a soprano, que interpretaren "Rien de rien" i "I've got rythm". Rubén Molina i Elena Solís varen ser els conductors de la primera part, en la qual l'investigador local Pau Sarrió va parlar de l'origen de les falles com a manifestació satírica al carrer i la seua proliferació durant el blasquisme. En la comarca de l'Horta Sud situà els precedents en Manises i Torrent mentre que la tradició arribaria a Alaquàs per primera vegada durant la segona república, encara que la consolidació com a comissions ve dels últims anys de la dictadura. Enguany la Junta Local Fallera celebra 40 anys.

El premi Amparo Alabau va ser lliurat per l'arquitecte i expert en patrimoni Vicent Garcia, que va ser el guanyador de 2022 (junt amb l'equip pluridisciplinari que va dirigir la restauració del Castell) a la presidenta de la JLF, July Roselló, i a la fallera major del poble, Carolina Sanchis Mengod.

"Aquest reconeixement ens fa moltíssima il·lusió, ja que ha sigut molt dur per a tots haver patit dos llargs anys, vivint en la incertesa que provocava la pandèmia i sobre portant totes les restriccions marcades pels organismes competents", va manifestar la presidenta, a més de recordar el paper que va desenvolupar la Mesa de Seguiment amb la Conselleria de Sanitat per tal d'aconseguir un protocol segur que permetera fer la festa en 2021.

"Amb mesura i cautela, però, amb valentia, ens aventurarem en octubre amb la celebració de les Falles 2021, fora del calendari habitual, per poder ajudar a remuntar els sectors més tradicionals i més afectats i impulsar l'economia de les falles i l'ànim decaigut de les falleres i fallers", va recordar la fallera major.

Un debat sobre l'estat de la festa

El vicepresident de la Interagrupació de Falles de València, Miguel Prim, també coordinador de la Mesa de seguiment amb la Conselleria de Sanitat durant la fase crítica de la pandèmia, i l'expresidenta de la Junta Local Fallera de Torrent, Ana Royo, prengueren el testimoni i iniciaren un diàleg conduït per Adrià Hernández i Lourdes Pascual. Ambdós repassaren com varen viure el dia que es va anunciar la suspensió de les Falles 2020 així com tot el procés per a organitzar-se en una única veu que negociara amb la conselleria, l'elaboració del protocol que va permetre recuperar l'activitat progressiva i els reptes que ara té el sector.

"Estem en una crisi del sector d'artistes fallers sense precedents després de la retirada dels grans referents" Miguel Prim - Vicepresidente de la Interagrupación de Fallas de València

Miguel Prim va assenyalar una "crisi en el món dels artistes fallers sense precedents" una vegada els grans referents s'han anat retirant, i la dificultat que tenen altres disciplines artístiques per a aconseguir la confiança de les comissions a l'hora de contractar els monuments, a més de la pèrdua de molts especialistes en els tallers que han reconduït la seua activitat professional a altres sectors arran de la pandèmia. D'altra banda, Ana Royo va insistir en la necessitat d'obrir la festa a la societat i que, tal vegada, les comissions miren massa "cap a dins", a més de la importància de recuperar l'origen i posar el monument faller com a centre. "Sobren associacions gastronòmiques amb nom de falla", va expressar.

"Cal obrir-nos a la societat i recuperar l'origen de la festa. Sobren associacions gastronòmiques amb nom de falla" Ana Royo - Expresidenta de la Junta Local Fallera de Torrent

Durant el torn de preguntes, algunes veus instaren a "deixar de tirar la culpa a la pandèmia quan les Falles ja estaven malaltes feia temps" i agraïren el guardó d'Alaquàs, "un premi que es troba a faltar en altres ciutats", entre altres qüestions. I per al futur, coincidiren en el fet que cal constituir el més aviat la Mesa de Vertebració, un assumpte en l'agenda de la Generalitat Valenciana, necessari per a encarar els reptes d'una festa "regala" cada any "la major exposició d'art urbà del món".