L'Ajuntament d'Alcàsser continua amb el seu procés de transformació digital. En aquesta ocasió, el Centre Cultural de la localitat ha anat implementant millores que han facilitat a la ciutadania la reserva d'entrades de manera on line, o conéixer millor la programació a través del desenvolupament d'una aplicació mòbil.

Destaquen, d'aquesta manera, els bons resultats obtinguts en el portal de reserves. Així, en 2022, es van realitzar un total de 2.166 reserves efectuades a través de la web o de l'app, la qual cosa suposa un 33% de les inscripcions gestionades. I és que a través del portal de reserves, a més de pagar mitjançant TPV virtual, s'ofereix la possibilitat de triar i reservar una butaca concreta. El 66% restant de reserves es van produir mitjançant venda directa en taquilla.

Així mateix, cal destacar el continu increment de les persones usuàries online, gràcies al suport tècnic que es realitza per part del departament de Cultura abans de cada esdeveniment. Des de l'Ajuntament no només s'ha avançat en qüestions tecnològiques, mitjançant la renovació de tots els sistemes d'informació utilitzats; sinó que s'ha potenciat la formació del personal en noves tecnologies.

De cara al futur, s'implementaran millores com un TPV per a pagar mitjançant targeta de crèdit de manera presencial; o la incorporació d'un lector de codis QR per a agilitzar l'entrada.

Com ha assenyalat l'alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, «Alcàsser és una de les localitats de la comarca que més està apostant per una Cultura inclusiva, de qualitat i orientada a la tecnologia, però, per descomptat, sense deixar de costat l'atenció presencial i personalitzada per a atendre aquelles persones que no disposen de recursos tecnològics».