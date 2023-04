Existe malestar en el Partido Popular de Manises. Al menos así lo manifiesta un grupo de militantes de la agrupación local a Levante-EMV, a poco más de un mes de las elecciones municipales. Los motivos son diversos. En primer lugar, denuncian "opacidad económica y falta de transparencia en las cuentas" y, en segundo lugar, muestran disconformidad a la designación directa -"a dedo"- de la cabeza de lista de los populares y candidata a la alcaldía, Susana Herraiz, por parte de las direcciones provincial y autonómica.

Según los críticos, "el Partido Popular de Manises no ha dado ningún tipo de explicación de sus cuentas económicas a sus afiliados desde hace más de ocho años", a pesar de que aseguran que las "han pedido reiteradamente". Sin embargo, el actual presidente local Fran Izquierdo, (que tomó el relevo de Enrique Crespo en la alcaldía en el año 2012 y en el partido), disiente de esta afirmación.

Aunque reconoce que sólo tiene la obligación de informar de las cuentas en el Congreso Local -el último se celebró en 2013 porque el que estaba el convocado hace dos años fue paralizado por la dirección autonómica por posibles irregularidades en el censo-, explica que han rendido cuentas en cada una de las campañas municipales celebradas desde ese año, es decir, hasta en dos ocasiones: 2015 y en 2019, cuando Izquierdo lideró la lista de los populares maniseros.

Vaivén en las cifras

La discrepancia se genera por la elevada cifra de ingresos estimados por los críticos, en base a las cuotas de los afiliados del PP de Manises -el partido llegó a rozar los 1.000 afiliados en la época de la alcaldía de Crespo-, las aportaciones de los representantes populares en el consistorio -tenían mayoría absoluta- y a los 150.000 euros de ingresos extraordinarios generados por el segundo premio de la lotería de Navidad del año 2011.

Por su parte, el presidente explica que, desde la entrada en vigor de la actual ley orgánica de financiación de partidos (2007), es el ente regional el que gestiona el ingreso de las cuotas y la agrupación local no tiene acceso a las cifras, al mismo tiempo que reconoce que "no todos los afiliados pagan; hay mucho simpatizante". En cuanto al premio de 150.000 euros de la lotería, Fran Izquierdo asegura a Levante-EMV que, en su momento, se transfirió esa cantidad también al PP regional. Además ha recordado que, durante un tiempo, se canceló el pago de las cuotas de afiliación y la aportación de los concejales del grupo municipal.

Una candidatura "de unión"

Ante las críticas vertidas, la candidata Susana Herraiz defiende su papel como "la única persona capaz de reunir las distintas sensibilidades del partido" y asegura sentirse respaldada por el PP de Manises. "Soy una persona de equipo, trabajo en un hospital en un equipo multidisciplinar, y tengo el mejor posible para Manises, lo tengo clarísimo", esgrime. Lo define como un equipo "más técnico que político" y que integra las diferentes facciones del tejido asociativo de la localidad de l'Horta.

Herraiz fue una de las tres candidatas a presidir la agrupación en el Congreso Local convocado para el año 2021; una cita que se suspendió ante el aluvión de afiliaciones registradas, imposibles de validar por parte de la dirección provincial del PP antes de la cita orgánica. Dos años después, ha sido designada directamente para encabezar la lista con la firme convicción de aglutinar a los seguidores del resto de candidatos de ese congreso.

Uno de ellos, Antonio Navarro, sí que formará parte de la lista para las elecciones municipales, aunque Herraiz no ha querido adelantar a Levante-EMV el puesto que, finalmente, ocupará. "La oferta se la he hecho a los dos candidatos del congreso porque quería integrar a todo el mundo -, relata-. La decisión que haya tomado cada uno ya es una cuestión personal de cada uno de ellos", añade.

Partidarios de Antonio Navarro han criticado, no obstante, que no sea él finalmente el candidato y que no ocupe, al menos, el segundo puesto de la lista.