Termina su tercer mandato, que ha estado condicionado por la pandemia, ¿qué balance hace?

En general, hago una valoración positiva. Es cierto que ha sido un mandato complicado por el tema de la pandemia, que nos ha obligado a reinventarnos y gestionar una situación jamás vivida. Pero el balance es positivo porque hemos descubierto que somos capaces de dar respuesta a situaciones complicadas y, por otro lado, destacaría la generosidad de las personas de Burjassot, que durante la pandemia se ofrecieron para ayudar en todo momento. Después, como equipo de gobierno, hemos podido avanzar en ese camino de hacer un municipio cómodo para la gente, dejando atrás esa idea de que el coche debe conquistar la ciudad.

¿Qué inversiones destacaría de estos últimos cuatro años?

En este mandato ha llegado mucho dinero y tiene que venir más. En este sentido, se ha puesto el énfasis en mejorar todos los parques y espacios verdes, en conseguir que el municipio sea sostenible fomentando el reciclaje y el uso de energías renovables. Hemos creado dos pabellones y con una inversión de casi un millón de euros hemos adaptado muchas aceras para hacerlas más amplias. Además, se han invertido unos 10 millones de euros en el Empalme para que la gente del barrio se sienta integrada dentro del municipio.

Faltan otras importantes, como la el nuevo parque de bomberos.

Efectivamente, está prevista una inversión de 27 millones de euros para la construcción del Parque de Bomberos de referencia provincial, además se va a hacer un nuevo Centro de Especialidades con una inversión de cerca de 10 millones y tenemos una inversión de más de dos millones de euros en el Patio de los Silos.

Uno de los principales retos que se están planteando a nivel municipal, y también autonómico y estatal, es el acceso a la vivienda. ¿Tiene en marcha (o en mente) alguna política relacionada?

Burjassot tiene 3,4 kilómetros de extensión con 800.000 metros de huerta. Es un municipio que, en su primer plan general, contemplaba una población de 50.000 habitantes y, en el último plan, se redujo a 40.000. Por tanto, en algo más de dos kilómetros nos concentramos 39.000 habitantes –de los cuales, 15.000 son población flotante– y seguirá siendo así, porque no tenemos capacidad de crecimiento en materia de vivienda.

Evidentemente somos un municipio obrero y también sufrimos este problema de acceso a la vivienda. En nuestro caso, además, por partida doble, porque tenemos dos campus universitarios y la especulación con los alquileres es importante. Ahora se están haciendo tres residencias de estudiantes y esperamos que eso libere pisos de alquiler.

¿El municipio dispone de alguna vivienda social o se plantea adquirir alguna?

Las viviendas sociales del municipio son propiedad de la Evha y están en los dos barrios de acción preferente que tenemos en el municipio. Habrá como un centenar solo en el barrio de las 613 viviendas, y ahora se ha dado la autorización para que en un terreno aledaño la entidad autonómica haga nueva vivienda social. Lo que sí hemos hecho nosotros ha sido incrementar las ayudas a las personas que tienen dificultades para alquilar y, por otro lado, trabajar con los Servicios Sociales para adjudicar recursos a las personas que cuentan con informes de vulnerabilidad. Pero sí, es un tema importante, sobre todo para los jóvenes que con 1.200 euros no pueden plantearse acceder a una vivienda. Si esto sigue así, habrá que replantearse las cosas y no se descarta que el ayuntamiento compre viviendas para dar soluciones de carácter inmediato.

¿Qué otros ejes importantes vertebran su programa electoral?

La cuestión medioambiental es el eje fundamental y, también de manera prioritaria, señalaría la movilidad peatonal, la igualdad y el bienestar animal.

Otro proyecto al que ustedes aspiran es el Barranc dels Frares, pero el pleno de Rocafort acaba de rechazarlo de manera unánime.

Tanto Burjassot como Godella y Rocafort tenemos un problema de inundabilidad serio y es un proyecto que se viene planteando desde hace más de un mandato, pero Rocafort se opone porque dicen que es muy agresivo para la huerta. Evidentemente la huerta es un patrimonio único que debemos preservar, pero por encima de cualquier cosa están las personas. Estamos hablando de que en algunos pisos bajos de Burjassot, cuando llueve de manera abundante, no solo sale agua por los desagües. Es una cuestión de salud pública y necesitamos encontrar una solución.

Una cuestión que genera más consenso pero que aún así no está exenta de polémica: La creación de la casa-museo de Vicent Andrés Estellés. Compromís propuso su puesta en marcha en una reciente moción y usted lo tachó de electoralista…

Porque el poeta es patrimonio de todos, no solo de Compromís o el PSOE. Cuando uno habla de Burjassot habla de Vicent Andrés Estellés, de la casa que tuvo aquí Blasco Ibañez, de À Punt, de los Silos. Nosotros siempre vamos a poner en valor el legado de este poeta internacional y, de hecho, estamos digitalizando toda su obra.

Se han cumplido 30 años del asesinato de Guillem Agulló. Su familia sigue reclamando justicia con una consigna “Ni oblit ni perdó” que este año ha vuelto a recorrer las calles de Burjassot. ¿Hay una posición institucional al respecto?

Yo he estado en varias manifestaciones dedicadas a Guillem Agulló y ahora hay una entidad que plantea hacer un mural al que obviamente no nos hemos opuesto. Nosotros somos una población tolerante, diversa y con mucha armonía. Por tanto no hemos encontrado inconveniente a que se haga esta intervención. Nuestra posición institucional es oponernos a cualquier tipo de violencia.

"¿Liderar el PSPV? Yo siempre estaré ahí para trabajar por mi partido"

El caso Azud ha salpicado al PSOE de Burjassot por la operación –en 2007– para recalificar unos terrenos en los que se pretendía construir un centro comercial del Grupo Eroski. ¿Han comprometido estas informaciones su mandato? Esta cuestión está judicializada, pero en cualquier caso ese proyecto que se planteó aquí en en Burjassot no se llegó a desarrollar. En aquel momento estaba preparándose el Plan General y desde la Generalitat no se permitió el proyecto. Es cierto que el nombre de nuestro municipio ha aparecido en los medios, pero la empresa investigada entró en contacto con Burjassot como entraría en contacto con otras 100.000.

Usted fue el candidato de Sánchez y Ábalos para desbancar a Ximo Puig en las primarias del PSPV. ¿Conserva aún esa ambición? Hubo un momento en el que se planteó un proyecto diferente con aquella ola que Pedro Sánchez llevó de “un militante un voto”, una invitación a que el militante tomara decisiones más allá de pegar carteles. Aquella ola contagió a todo el mundo cuando el PSOE estaba en plena decadencia y logró que el partido emergiese, también a nivel electoral, como se ha venido demostrando en las últimas elecciones. En ese momento de ilusión, yo tuve una confrontación en un proceso orgánico del partido por la Secretaría General del PSPV y fue una experiencia muy positiva, pero ahora estamos en otra circunstancia y en otro proceso vital, y la pandemia nos ha marcado el rumbo a seguir a corto y medio plazo. Nadie debe quedarse atrás.

Insisto, ¿se ve liderando el PSPV? A mí me gusta que el partido funcione bien, para ello tenemos un organismo de carácter interno. Yo siempre estaré ahí para trabajar por mi partido.

De cara a las municipales, ¿tiene la expectativa de revalidar su mayoría absoluta? Creo que a los alcaldes que han estado gestionando la pandemia les irá bien electoralmente, y lo creo porque la gente es consciente de que hemos estado al pie del cañón. Aquí hemos sido capaces de hacer muchas inversiones, algo muy difícil durante el anterior mandato con la nueva Ley de Contratos. Tengo una expectativa positiva respecto al resultado electoral.

