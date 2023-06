Asume el cargo tras un nuevo pacto de PSOE-Compromís-Podem. Admite que las negociaciones han sido tensas pero estaban condenados a entenderse para evitar el retorno del PP. Insiste en que el auditorio debe tener un uso para el pueblo.

Preséntese

Javier Mansilla es el alcalde de Manises, de una ciudad grande e histórica, cuna de la cerámica. Mi familia llegó de Andalucía. Soy una persona muy cercana, que vive, nace y está muy orgulloso de su pueblo. Tengo claro que tengo una gran responsabilidad desde que el día 17 la gente me nombró como su alcalde y, sobre todo, soy una persona a la que le encanta escuchar y que se desvive por solucionar los problemas que la gente me plantea en día a día.

¿Cómo se siente ahora?

Satisfecho de todas estas semanas de negociaciones y de al final llegar a un acuerdo, por lo que estoy muy agradecido, tanto a Podem y a APM Compromís, para que los tres partidos de la izquierda gobiernen en Manises. Estos primeros días son complicados porque hasta que se hacen las delegaciones es el alcalde el que se encarga de firmar, gestionar y de decidir todo.

¿Cómo han sido las negociaciones con Compromís?

Han sido unas negociaciones tensas, peor sin malas caras ni gesto feo por las tres partes. En las negociaciones para que uno logre lo que quiere conseguir hay que tensar y llegar hasta el último momento. Tengo que reconocer tanto Compromís como el PSOE hemos cedido. Ellos querían la alcaldía dos años, nosotros cuatro. Al final decidimos tres años para el PSOE y el último para Compromís. Lo importante era que no gobernara la derecha en este pueblo.

En algún momento de esas negociaciones, ¿pensó que se rompería todo o que no volviera el PP les hizo alcanzar el acuerdo menos malo?

En estos ocho años hemos compartiendo gobierno con Compromís y Podemos. Hemos tenido también nuestras diferencias y después de una campaña electoral, la ciudadanía votó que el Partido Socialista fuera el más votado de la izquierda y creíamos que teníamos que liderar este nuevo ciclo en el Ayuntamiento. Desde el principio teníamos todos claro que el gobierno de Manises tenía que ser de izquierdas, independientemente de las formas, de las maneras y del tiempo que hayamos tardado en llegar a un acuerdo. Todos teníamos claro que no íbamos permitir que VOX y PP gobernara en Manises.

¿Qué le augura a este gobierno?

Se parte de cero, sobre todo porque hay compañeros que inician la andadura como concejales que durante estos ocho años no han estado. El resto ya nos conocemos y salimos con una premisa: tener claro las prioridades que la ciudadanía nos dejó bien claro el 28 de mayo. Tenemos claro las cuatro o cinco prioridades que no pueden fallar. En 2015, el gobierno tenía 14 concejales y en 2019, 12. Ahora nos hemos quedado con 11, y eso es mayoría justa. Es decir, lo que tenemos que hacer es ese nuevo impulso, esas nuevas mejoras, ese programa electoral que hemos prometido cumplir y de aquí a cuatro años, conseguiremos otra vez una mayoría más amplia.

« Vamos a reformar la piscina cubierta, y que la contrate mejore la limpieza de calles, plazas y parques»

Detalle un poco las líneas básicas para este mandato

Una que ya hemos puesto en marcha es la finalización de la piscina cubierta, que lleva más de dos años cerrada. Queremos que en estas semanas se haga la licitación para que en septiembre, que es un compromiso del equipo de gobierno, se empiecen ya las obras y que en un año o año y medio tengamos la piscina abierta. También el mejora y mantenimiento de limpieza. Ya nos hemos sentado con la empresa encargada de gestionar la limpieza para que a medio plazo se note esa mejora en el mantenimiento y limpieza de nuestras calles, parques y edificios públicos. Y luego, a nivel de mantenimiento de obras, esas incidencias que salen en la calle, también queremos solucionarlo aunque eso costará un poquito más.

¿Qué medida quiere que se ejecute sí o sí?

Aparte de la piscina, vamos a apostar por la reforma de las tres plazas más importantes del municipio: Vicente Barberà, Rafael Atard y Corazón de Jesús. Son plazas que llevan muchos años necesitando una reforma y que a medio-largo plazo, antes de que acabe la legislatura, la acabaremos. También vamos a apostar por la creación de ese recinto ferial para que el tejido asociativo de Manises cuente con unas instalaciones acorde para gran parte de sus actos. Y la reforma del mercado de Los Pinos, que no será la de edificio nuevo, pero sí una reforma muy importante para que desaparezcan las goteras.

¿Cúanto va a lastrar en el mandato la herencia del PP?

Mucho. El último caso es el PAI de Obradors, que está por calcular, pero si le sumas otras sentencias, se cuatro millones por un lado, sesis por el otro, más todos los pufos que seguimos teniendo, todo eso nos limita mucho. Hay quien dice que ya han pasado más de ocho años desde que gobernaba el PP y cierto es, pero la justicia es muy lenta y si después de ocho años o diez años viene una sentencia y nos dice que tenemos que pagar ocho o nueve millones, el presupuesto del ayuntamiento de no tiene capacidad. A pesar de eso, nosotros hemos sido responsables y cada año parte del remanente que tenemos los destinamos a para poder asumir parte de esas sentencias.

Uno de los encontronazos con sus socios es el futuro del auditorio. ¿Acata que sea una escuela de danza o confía en darle una vuelta la nueva Genealitat?

Seguimos pensando lo mismo. Tiene que ser un edificio para el pueblo y que sea propiedad del pueblo. Eso no quiere decir que no se tenga que pedir ayuda a la Generalitat, al Ministerio o a fondos europeos para acabarlo, Pero lo que se haga ahí tiene que ser consensuado por el pueblo y que el uso sea para los maniseros. Compromís y Podemos han liderado la propuesta de que se instale una escuela de danza, pero no sabemos qué hará la nueva conselleria y si mantendrá el plan Edificant. Por eso, cuando tomen posesión contactaremos con la conselleria para que nos cuenten cuál es su idea para este edificio. No tenemos nada en contra de la escuela de danza, pero entendemos que la inversión que necesita esa escuela de danza es desorbitada para el número de alumnos que tendría. Creemos que esa gran inversión se puede utilizar para otro tipo de cosas. La realidad de este edificio es no será a corto plazo y creo que ni en esta legislatura podemos ver luz a ese edificio.

« Pido paciencia a la ciudadanía, pero en cuatro años verán que Manises ha mejorado»

Ya por último, diga lo que quiera a la ciudadanía.

Agradecerle que fuera el día 28 de mayo a votar. Vamos a continuar con la buena gestión que se ha realizado durante estos ocho últimos años, pero sobre todo somos conscientes de que hay que dar un nuevo impulso a ciertas áreass y a ciertos aspectos que sabemos que no se han solucionado. Y les pido que tengan un poco de paciencia, que confíen en mí y en el nuevo equipo de gobierno, porque de aquí a cuatro años verán cómo Manises ha mejorado.