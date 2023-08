"En mi peña la única que disparaba era yo. Ahora han cambiado las cosas". La paternera Llanos Sanchís, de 51 años, habla sobre la presencia de las mujeres en una Cordà que avanza despacio hacia la igualdad. O al menos esa es la sensación general entre las mujeres que participan en la fiesta. Aseguran que se están conquistando muchos espacios antiguamente reservados a los hombres.

Pero los datos revelan que faltan otros por conquistar, especialmente en la calle Mayor y el tejido asociativo. De los 353 tiradores que se enfundan hoy el traje de cuero, 48 son mujeres. Es decir, el 13,5 %. En 2017 participaron 50 tiradoras de 360 totales sumando un porcentaje del 20 %. Y el balance de presidentas no es mucho más halagüeño. Solo dos de las 22 peñas que forman parte de la fiesta están encabezadas por mujeres.

Una de ellas es la presidenta de "Foc i festa. Tot per l’aire", la única peña de Paterna conformada íntegramente por mujeres. La agrupación nació en 2017 con un censo de 24 peñistas procedentes del movimiento social de base en torno a la Cordà. Algunas llegaron de la peña "Morenet", otras de "Cohete Borracho" y la mayoría de "Coet i Festa".

"Nosotros creamos esta peña porque no teníamos ni voz ni voto en las peñas masculinas", relata Llanos. "Yo tiraba cohetes como un hombre pero no tenía derecho a opinar de nada. Era la peña de mi padre y de mi marido, no la mía. Así que decidimos montar una peña solo de mujeres con familiares y amigas. Enseguida se sumaron 24 personas, no costó nada montarla. Nacimos un poco por la guasa con los hombres, pero también para poder hacer lo que consideremos oportuno".

Tanto Llanos como su sobrina Tamara Navarro –de 33 años, también en "Foc i festa"– cuentan que desde el principio se han sentido arropadas por los hombres participantes en la fiesta. "Tenemos el mismo papel y el mismo protagonismo que ellos", resume Tamara. "Además en los últimos años han ido apareciendo muchas peñas mixtas; antes eran todas exclusivamente masculinas, pero la sociedad avanza y la gente se está dejando de tonterías", añade Llanos, pionera dentro de un colectivo de unas 1.200 personas, de las cuales menos del 30 % son mujeres.

Otras pioneras

Pero si existió una pionera en la Cordà de Paterna esa fue Mari Ángeles Esteve (Geles), galardonada con el Coet d’Or en 1998. Ella abrió caminos que en sus tiempos ni se intuían. Lo cuenta su hija Andrea López, actual concejala de Fuego en el municipio. "Mi madre fue una de las primeras tiradoras. Como mujer valiente empezó a entrar con Barona a la Cordà. Lo hacía a escondidas de mis abuelos, que no la dejaban entrar. Con los años fue introduciéndose en el tejido festero de Paterna y, aunque falleció en 2001, sigue siendo muy recordada y querida por la ciudadanía", cuenta la edila socialista.

Andrea López simboliza el esfuerzo del ayuntamiento paternero para avanzar hacia una igualdad en su festejo más popular. "Antes estaba más masculinizado y solo salían hombres, pero poco a poco se van dando pasos. Hace unos años se cambió el himno de la Cordà porque decía ‘els homes de Paterna fan la millor Cordà del món’, y ahora dice ‘el poble de Paterna...’. También vemos a muchas niñas en los cohetódromos. Y en las instituciones estoy yo de regidora, Mari Ángeles Salvador (La Cota) en Intercomparsas e Isabel Segura como teniente alcalde de Tradiciones".

Pero aún falta recorrido por delante y la máxima representante del Fuego hace un llamamiento con algo de predicción. "Desde mi concejalía estamos deseando que el número de mujeres crezca. Aplaudimos la iniciativa de esta peña solo de mujeres y ojalá hubiera más, porque muchas veces son mejores tiradoras y con más responsabilidad que muchos hombres. En la Cordà llegaremos a la plena igualdad, estoy segura, y también estoy convencida de que en unos años veremos una ‘coetera major’".