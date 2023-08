Las plazas de Torrent se despidieron el pasado fin de semana de un mes de agosto cargado de cine de la mano del ciclo ‘Cinema a la plaça’, que, un año más, ha amenizado las noches veraniegas en el municipio, pulverizando, en esta nueva edición, todos los récords de asistencia.

Un total de 3.070 vecinos y vecinas han disfrutado gratuitamente de las sesiones organizadas por la delegación de Cultura del ayuntamiento, superando en más de 300 personas los registros del año 2022, a pesar de que el pasado sábado se cancelaron las dos proyecciones previstas para clausurar el ciclo a causa de las circunstancias meteorológicas.

Una variada selección de películas

Todos los viernes y sábados de agosto, a partir de las 22:30h, la plaza de la Libertad, la plaza Pintor Miró, la plaza de la Iglesia y el espacio de l’Antic Mercat del Vedat han acogido una variada selección de películas del panorama nacional e internacional, con títulos como 'Encanto', 'Lightyear', 'La familia Addams 2: la gran escapada', 'The Batman', 'Thor: Love and Thunder', 'Spiderman: no way home' o 'Doctor Strange: en el multiverso de la locura'.