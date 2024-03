Burjassot quema la "estoreta velleta" y saluda a la primavera

La de la Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot fue, al atardecer de este martes –día de Sant Josep–, la primera falla en llamas. La Ciudad de los Silos celebró un año más la tradicional fiesta de la Estoreta Velleta. Como en reiteradas ocasiones han explicado desde la asociación organizadora, El Piló, se trata de "seguir reviviendo la fiesta de las Fallas en su más antigua manifestación, aquella de quemar todas las cosas inservibles acumuladas durante el invierno y saludar de esta manera la llegada del buen tiempo".

La ‘cremà’ de la ‘estoreta’, muy concurrida, contó con la presencia de una representación municipal encabezada por el alcalde, Rafa García. El propio alcalde y socios de El Piló se encargaron de prender fuego a enseres y trastos de madera recogidos a lo largo del día para homenajear así a Sant Josep y dar la bienvenida a la primavera.

Miembros de El Piló y autoridades municipales delante de la ‘estoreta’. / Vicent Ruiz Sancho

"Per això fem esta festa / cada any ab més fervor / i així celebrar la gesta / d’un poble treballador" y "De nostres costums mostrar / ensenyant-les per lo món, / així volem demostrar / eixe gran poble que som", son algunos de los versos del ‘llibret’ que presentó la ‘estoreta’ de 2024. Durante el acto de la ‘cremà’, en el que no faltaron chocolate y buñuelos para vecinos y vecinas, el Grup de Tabal i Dolçaina de El Piló puso las partituras.