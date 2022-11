El malestar en Godelleta derivado del interés empresarial para instalar plantas solares y de evacuación de energía va en aumento. Más allá de lo político, el sector agrícola, el comercial y el industrial ven con inquietud la proliferación de solicitudes que llegan al ayuntamiento cada día para implementar uno de estos parques. Sobre todo, porque como indica Vicente Franco, presidente de la Comunidad de Regantes, "el municipio que conocemos va a cambiar, y será otra cosa pronto".

Por esa razón se ha solicitado al consistorio la convocatoria del Consell Agrari, donde serán invitados todos los agentes sociales del municipio para que puedan expresar sus dudas y ser informados. El ayuntamiento que dirige Rafa Fora lo ha convocado con carácter urgente para el miércoles 30 de noviembre, donde será celebrada la sesión y al terminar podrán tomar la palabra todas las asociaciones.

La invitación es extensiva a las urbanizaciones, las empresas, comercios e industria así como cualquier otra entidad o asociación que esté interesada en asistir. Para Franco, uno de los problemas más graves que están observando es la expropiación de los terrenos, donde reina la confusión. "Se han prometido cantidades económicas que no se están cumpliendo y se ejerce una presión sobre los tenedores que lleva a vender parcelas bajo la falsa premisa de que es interés público", lamenta Franco, que critica que ese "interés" es únicamente para la empresa que ejecuta esas plantas que en este caso es Renovalia. "Vamos a regalar el suelo y nuestro sol por muy poco dinero, se va a cambiar el modelo económico por una causa que no es moral. ganará dinero la empresa pero no la ciudadanía, que perderemos mucho", lamenta Franco, quien recuerda que Godelleta es un municipio predominantemente agrícola. Apunta a que unas 150-200 personas trabajan en distintos momentos del año para la cooperativa y son empleos que se perderán en cuanto desaparezcan los campos.

El alcalde Rafa Fora lleva desde que tomó la vara de mando tratando de frenar esta proliferación de plantas, "pero estamos vendidos". "Solo podemos trabajar por minimizar los efectos, para que se haga el menor daño posible, pero no son nuestras competencias", señala. En estos momentos hay una megaplanta prevista que generará más de 50 mW, por lo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, y 19 plantas de evacuación de la energía generada en otros municipios, comarcas y hasta provincias, ya que llegará energía solar también desde Teruel.

Hoy mismo Fora ha recibido la notificación de que la planta Godelleta 6, instalada en Casinos, pasa a su fase de exposición pública para presentar alegaciones. Este parque generará la energía allí pero la convertirá en electricidad en Godelleta, y la infraestructura de evacuación del cableado atravesará Llíria, Pedralba, Vilamarxant y Cheste. Como esa, 18 más: Godelleta 1 está en Buñol, la 2 está en el término municipal de Godelleta; la 3 en Chiva y así sucesivamente.

"Lo que venimos reclamando desde hace meses es tener un mapa con todos los proyectos aterrizados, porque así, con cada proyecto por una vía distinta, no se pueden tomar decisiones. Son todos de la misma empresa, pero no sabemos cuál es la extensión de todos ellos sobre el terreno", lamenta el primer edil, quien alerta del impacto paisajístico y medioambiental que tendrán todas ellas.