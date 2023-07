El gobierno de Jalance ha cambiado de persona, pero no de color. El PP sigue gobernando en el municipio aunque hoy, Manuel Gómez, exalcalde, figure en la oposición por Ciudadanos. En su lugar, y tras un proceso interno duro que apartó a Gómez de una nueva candidatura, José Carlos Poveda asumió el timón y con una mayoría absoluta volvió a dar un gobierno al PP. Ahora bien: la diferencia es, en este caso, un asunto económico, ya que Poveda se ha asignado un suelo de 34.848 euros anuales, netos, con un 75 % de dedicación. Una cifra que no llamaría la atención si no fuera porque su inmediato antecesor no cobró de las arcas públicas más que la asistencia a plenos y porque el municipio cuenta con 788 habitantes según los datos del INE y porque la oposición ha denunciado que con los gastos de la seguridad social podría fijarse en 43.742,19 euros.

La polémica está servida y las redes sociales se han hecho eco de algunos de los vídeos del pleno de organización celebrado el fin de semana. Poveda explica que su asignación se debe a la elevada carga de trabajo que tiene el consistorio y, a preguntas de este diario, señala también que ha pedido una excedencia forzosa de su trabajo actual por no poder compaginarlo, ya que la dedicación del 75 % le obliga a dedicar no menos de 3 o 4 horas al día al consistorio, un tiempo "imposible de compatabilizar con mi actual empleo". Poveda también reprocha que no es el primer alcalde que cobra en este municipio y que el anterior, Manuel Gómez, no lo hizo porque estaba jubilado. Sin embargo, cabe recordar que en ese caso la persona puede decidir si suspender su jubilación durante el tiempo que esté en el cargo o mantener la pensión y no cobrar del consistorio. "Los anteriores alcaldes a Gómez sí cobraron sueldos de 22.000 euros al 50 % de la dedicación", señala, pero de hecho fue la anterior alcaldesa del PP, Ana Isabel Poveda, la que se fijó un salario de 39.000 euros en 2011. Hay un caso dentro de las subidas de sueldo de alcaldes del PP y Vox que merece mención aparte. Se trata de Jalance, un pueblo de 788 habitantes donde el sueldo del alcalde ha pasado de 0€ a 34.848,05€. Cara dura y vergüenza máxima concentrada en 13 tuits 🧵. Flipando fuerte. pic.twitter.com/gUGOA9FbfT — Arte Facha (@FachaArte) 9 de julio de 2023 Los 34.848 euros están divididos en catorce pagas y, como señala la oposición del PSPV a través de su concejala, Maria José Sánchez, los gastos para las arcas públicas serán de 43.742,19 euros, tal como señaló en el plno al incluir la cuota de la Seguridad Social. "Al tener mayoría absoluta el PP, los salarios fueron aprobados. Entenderíamos que se pusiera una asignación menor, pero esto es mucho dinero y la gente está indignada con el alcalde ya que ni siquiera tiene claras las funciones que va a desempeñar", dice la concejala socialista. Se refiere al cruce de declaraciones llevado a cabo en el pleno de organización en el que el alcalde no describió ninguna de las tareas que desarrollaría pese a la insistencia de la oposición. En este sentido, Manuel Gómez, exalcalde del PP y hoy edil de Ciudadanos -partido con fuerza en el Valle de Ayora- dice que este pueblo "no da para ese sueldo, más de 43.000 euros al año es muchísimo dinero, tenemos un presupuesto de 1,2 millones de euros". En el consistorio de Jalance hay cinco funcionarios en las instalaciones municipales y otros cinco en las brigadas, además de dos técnicos -un ingeniero y un informático- que trabajan una vez a la semana o cada 15 días. Gómez se pregunta de qué partida se restarán los 43.000 euros del salario del primer edil: "¿Lo restarán de Deportes, de Obras Públicas?".