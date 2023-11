El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha destituido a su titular de Interior, Suella Braverman, y ha iniciado un reajuste de su Gobierno, según indicaron fuentes de la residencia de Downing Street citadas por los medios locales.

El jefe del Gobierno tomó la decisión tras la polémica por las críticas de Braverman contra la Policía, a la que acusó de "doble rasero" y de favorecer a los manifestantes propalestinos.

Fuentes del Partido Conservador, en el poder, indicaron que Sunak inició el reajuste para "reforzar su equipo en el Gobierno a fin de tomar decisiones a largo plazo para un futuro más brillante".

Tras conocerse la medida de Sunak, Braverman dijo que fue "el mayor privilegio" de su vida servir como titular de Interior y agregó que tendrá "más que decir a su debido momento".

Ante Downing Street se vio la llegada del ex primer ministro conservador David Cameron, por lo que se prevé que se le ofrecerá algún cargo a pesar de que ya no es diputado y por lo tanto no puede desempeñar puestos ministeriales.

En los últimos días, los partidos de la oposición habían pedido que Sunak retirase del Ejecutivo a Braverman por su controvertido artículo que publicó el pasado jueves en el diario "The Times", previo a la manifestación propalestina del sábado en Londres.

Braverman había pedido a la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) que prohibiera la marcha por temor a disturbios y a fomentar el antisemitismo, pero fue rechazada por esa fuerza.

Más de 300.000 personas, en su mayoría con banderas y pancartas, marcharon este sábado por el centro de Londres para pedir un alto el fuego en Gaza, pero la Policía se vio obligada a detener a más de 80 personas, parte de un grupo de extrema derecha, que buscaban alterar esa protesta pacífica, cuyo destino final fue la embajada de EEUU.

Los partidos de la oposición acusaron a la ahora ex ministra de Interior de envalentonar a los grupos de extrema derecha con su artículo.

Sunak tenía previsto hacer un reajuste del Gobierno a finales de año, pero ha decidido adelantarlo tras la crisis provocada por Braverman, del ala derecha del partido, según los analistas.

Cleverly deja la cartera de Exteriores y ocupa la del Interior

El primer ministro británico, Rishi Sunak, nombró este lunes al hasta ahora titular de Exteriores, James Cleverly, como nuevo responsable de Interior, tras la destitución de Suella Braverman de esa cartera a raíz de la polémica por sus críticas a la Policía.

Según fuentes oficiales, el jefe del Gobierno conservador inició este lunes una amplia reorganización de su Ejecutivo, en la que podría entrar el ex primer ministro británico David Cameron.