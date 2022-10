Allí estaban los dos, sentados en una taberna construida de madera por dentro y por fuera, empapada de olores dulces de mazana y de cebada. Estaba situada en un barrio algo alejado del centro de París. Montesquieu miraba con sorpresa e incredulidad a la vidente. Se quitó la peluca y con fuerza la lanzó hacia la pared de madera de Roble del oscuro local.

- ¿me quieres decir que será el poder ejecutivo el que elija al poder judicial? - preguntó a la vidente con cara de sorpresa y angustia.

- Sí, señor. Los miembros que formarán el tribunal superior de justicia ,serán única y exclusivamente aquellos que propongan y quieran los partidos político, proporcional a votos o acuerdos llegados entre los partidos. Es decir, la validez de sus actos políticos estará juzgada por estos mismo que ellos eligieron.

- ¡y quien los juzgará con objetividad y desde la neutralidad a ellos! - Montesquieu era un hombre tranquilo e ilustrado, pero en algunos momentos la necez máxima le alteraba ligeramente - ¿es que no comprenden que no se puede ser juez y reo?,¿es que no entienden que la objetividad desaparece cuando tienes que juzgar a aquellos que te están dando el trabajo?...¡este poder tiene que controlar y juzgar a los otros dos!...error, error, error...¡dura independencia!, es una división necesaria, tripartita y sin preferencias...¡cómo no pueden darse el pueblo cuenta de este abuso legalizado!

La vidente siguió tirando cartas y continuó

- Dentro de trescientos años, un país repartirá los componentes del tribunal supremo en función de los votos, coaliciones, permisos, placeres o caprichos propios y únicos de aquellos partidos políticos.

La pena invadía la cara del intelectual estadista

- ¿no se comprende la necesidad de la independencia judicial para el comportamiento correcto del estado?...la división de poderes...si no, el camino de los poderes autoritarios se está delineando y criando.

- Luis XVI, a la guillotina...y aquellos políticos....por lo que me dices son un grupo ignorantes. Castigo...leer y estudiar

La vidente continuaba y mientras su cara alcanzaba expresiones de éxtasis, sonó un grito grave y dijo Montesquieu

- La culpa es del pueblo, no más que de el pueblo --tenia los los ojos algo enlagrimados. Los ciudadanos, no actúan y permanecen impasibles ante ellos....son violados/as económicamente, socialmente, personalmente, intelectualmente, dignamente, y...el pueblo no actúa – sollozaba – en ese momento la revolución francesa, allí y en su tiempo, se estaba cuajando

La estructura única, establecida y existente como la tenemos establecida en España, permitirá, por ayudas y maneras ya establecidas, y situaciones de relaciones políticas y estatales, que esto no varíe y siga actuando como un falso poder judicial. Políticos que, aun siendo buenas personas, vivirán tranquilos y podridos entre la basura que les rodea.

Ellos no se irán ni cambiarán, y en este aspecto el sistema, adquirirá más coherencia electiva y funcional. No les merece la pena, les parece una estupidez...!no, no , ignorantes! - dijo aquel con un cortito Whisky en el congreso...¿dejar de actuar única y solamente, por mantener el poder, el puesto de trabajo y el salario?....¿actuar por el bien del pueblo?...bueno...ya tiene paro y la SS.SS....sosegados, sedados, perdidos y aburridos nos tienen...