El Martínez Valero acoge este sábado a las 18:30 la quinta jornada de LaLiga a la que Levante y Elche llegan en situaciones claramente dispares. No tanto a nivel clasificatorio, ya que a ambos conjuntos tan solo les separan dos puntos, pero sí a nivel de sensaciones. El cuadro granota aún no ha sido capaz de sumar de a tres en ninguno de las cuatro primeras fechas de la presente liga. Y eso que oportunidades no le han faltado. El Levante ha dejado escapar tres victorias en los últimos instantes que parecían tener en el bolsillo ante Cádiz, Real Madrid y Rayo, que hubieran supuesto un buen puñado de puntos y, por supuesto, una posición en la tabla mucho más atractiva. Apenas es la jornada cinco, pero la ansiedad por ganar va creciendo poco a poco, tal y como admitió Paco López en la rueda de prensa tras el empate contra en Rayo.

El último problema en sumarse a la mochila de los granotas ha sido la lesión que sufrió Campaña en el último partido liguero y que obliga al técnico de Silla a prescindir de una de sus estrellas durante dos o tres semanas como mínimo. La del centrocampista sevillano se suma a las bajas de De Frutos, Soldado y Bardhi, que no podrán estar en el Martínez Valero. La única posición donde el Levante ha ganado enteros es en el centro de la zaga. Paco López ya cuenta con la última incorporación Skhodran Mustafi, que se une a Vezo, Postigo, Rober Pier y Duarte a la lista de candidatos a ocupar la linea defensiva. La posibilidad de cambiar el sistema respecto al último compromiso está abierta y el técnico bien podría dar entrada a tres de los centrales para acompañar a Clerc y Miramón, que parecen seguros en sus respectivos carriles. En el centro del campo, la de Melero parece la única apuesta segura. La ausencia de Campaña trastoca los planes del cuerpo técnico. Pablo Martínez fue titular ante el Rayo y podría repetir en el once.

Radoja y Malsa también se erigen como opciones a ocupar un centro del campo que sería más de contención. Otra opción sería la del canterano Pepelu, que disfrutó de sus primeros minutos en LaLiga Santander el pasado fin de semana. Paco ha alineado defensa de cuatro, con dos centrales y dos laterales clásicos, en los cuatro primeros encuentros, pero la posibilidad de dar entrada a otro zaguero que convierta a los laterales en carrileros no es una opción que se deba descartar. Tampoco un cambio en la medular, sobre todo teniendo en cuenta la mala fortuna que los de Orriols están sufriendo en el apartado de lesiones.

Otra incógnita es la del acompañante de Morales y Roger, que también parecen fijos. Álex Cantero tuvo su oportunidad aunque no brilló demasiado y para este partido podría entrar Dani Gómez. En portería el protagonista también parece evidente. Aitor volvió de su sanción como titular y no parece que sea una inercia que vaya a cambiar, al menos a corto plazo.

Con todo, el Levante visita el Martínez Valero ansioso de sumar no solo su primera victoria en liga esta temporada, sino el primer triunfo en competición doméstica desde el día diez de abril. Los de Paco López tratarán de ser efectivos arriba y, sobre todo, de empezar a poner punto y final a unos problemas defensivos que llevan sacudiendo al equipo desde el inicio de la competición.

Un rival crecido

No será el mejor oponente posible el que tendrá delante el conjunto granota para salir del atolladero. El Elche CF llega con la moral por las nubes por haber conformado una plantilla de lo más competitiva que ya está empezando a dar sus frutos. El cuadro franjiverde ganó en el Coliseum en su último partido de liga y ya suma cinco puntos en cuatro jornadas de lo más exigentes ante Athletic, Atleti, Sevilla y Getafe. Sin embargo, para este partido Fran Escribá pierde a Lucas Boyé y Pedro Bigas, dos hombres que estaban siendo claves en los esquemas del técnico. Diego González en el centro de la zaga y Lucas Pérez como punta de lanza apuntan a sustituir a las dos ausencias del Elche.