La situación del Levante UD en términos económicos obliga al club a obtener los máximos beneficios posibles en la venta de futbolistas. Sustituirlos, sacando una elevada rentabilidad tanto en lo deportivo como en lo financiero, es el reto marcado para, con menos recursos, volver a ser competitivos. Y Miñambres, consciente del escenario, no se casará con nadie a lo largo del periodo de traspasos.

En un verano donde nombres como Pepelu y Jorge De Frutos acaparan toda la atención al ser los jugadores con más cartel en el escaparate de Orriols, el director deportivo está preparado para dejar salir a todo aquel que presente ofertas de interés para las arcas del Ciutat de València. “Están todos en venta. A los que podamos vender los venderemos. Unos tienen más pretendientes y otros menos, pero escuchamos ofertas por cualquiera de nuestros jugadores”, aseguró el director deportivo en rueda de prensa.

Mientras Pepelu ultima detalles para salir traspasado al Valencia, De Frutos apunta a ser la próxima salida, aunque Felipe Miñambres tiene decidido hacer frente a cualquier contexto de negociación si llegan intereses por todo futbolista que esté en la plantilla. Además del ‘18’ y del ‘8’, futbolistas como Rúben Vezo, Dani Cárdenas o Marc Pubill son otros que llaman la atención después de notables rendimientos. No obstante, dentro del apartado de salidas, solo habló de la de Pepelu y De Frutos. Sobre el extremo, dijo que el Levante “está en negociaciones, con clubes de España y del extranjero”, al igual que comentó que “el que más cerca está no es el Rayo Vallecano”.

Sin embargo, Felipe Miñambres habló de otros nombres propios. Al hilo del futbolista segoviano, el director deportivo fue cuestionado por Montiel, quien comentó que su regreso es complicado después de haber solicitado una cesión a los de Vallecas. “Está en otro estatus que se ha ganado aquí. Se le dio la oportunidad y se sintió importante. El rendimiento que dio era el esperado. Tiene un talento natural muy grande. A Francisco seguro que le gusta. Yo me alegro por él y por su familia. Su nombre sale en las conversaciones con De Frutos, pero como cesión. No dentro de la operación. Necesitamos dinero, no jugadores”, comentó.

A su vez, habló de Róber Pier, la situación de Campaña y de la difícil vuelta de Iborra. Sobre el centro comentó que “tenemos negociaciones abiertas, pero hay que manejar tiempos. Unos esperarán y otros no. Vamos al ritmo al que podemos ir. Hemos hecho cuatro rápidas. Estamos en conversación con muchos jugadores”. Con respecto al ‘24’ dijo que “llevará su recuperación como si fuera jugador de la plantilla. Cuando se recupere nos sentaremos a hablar”. Y sobre el ‘10’ comentó que “los parámetros que marca LaLiga son complicados. Iborra tiene un valor para LaLiga que es muy complicado de llegar para lo que estamos dispuestos a pagar”.