Cuando se creó la Lotería de Navidad en 1812, los primeros sorteos se dieron en las ciudades de Cádiz y San Fernando, hasta que poco a poco fueron extendiéndose por toda la península. Por aquel entonces, el número de participantes no llegaba ni por asomo a los casi treinta millones de ahora, y esa popularidad no se debe exclusivamente al aumento demográfico si no al éxito indiscutible de la pedrea. Un acontecimiento en el que con únicamente conseguir una participación se puede entrar de lleno en manos de la suerte y el destino.

Más de la mitad de los españoles -casi un 65% de la población- juegan hoy en día a la Lotería de Navidad y adquieren sus participaciones en alguno de los 11.000 puntos de venta del territorio nacional. Ya sea invirtiendo el dinero en una mínima participación, en un décimo o en un billete entero, los españoles esperan con ansia los cánticos de los niños de San Ildefonso cada 22 de diciembre. Con el fin de resultar agraciados con el Gordo, un segundo premio, tercero o cualquier otro, los españoles buscan el lugar perfecto para hacerse con su boleto dorado. La Lotería de Navidad se moderniza: adquirir un décimo online Las nuevas tecnologías y acontecimientos como el COVID-19 han demostrado la eficacia y necesidad de mantenernos conectados a la red para poder llevar a cabo diversos aspectos en nuestras vidas. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es una de las fechas más esperadas de todo el año, el sorteo que más gente reúne y que mejores premios tiene para repartir, pero a veces, por diversas razones, ya sean las largas colas o el frío, hay quien prefiere comprar el décimo de manera online. La falta de tiempo o querer hacer una compra más rápida y fácil empuja a muchos españoles a pedir un décimo de la lotería a domicilio. La Lotería Castillo en Alaquàs y Lotería Manises en Manises son unas de las administraciones más importantes de Valencia y del país, locales que envían tu décimo de Lotería de Navidad 2021 a las puertas de tu casa. Lotería Castillo se encarga de hacer llegar el boleto a todos los lugares de España, al igual que su compañera Lotería Manises. Es necesario recordar que para que toque el Gordo es necesario tener un décimo, realizar los rituales de rigor y esperar a que la suerte haga lo que tenga que hacer. Pedir un décimo a domicilio o un décimo electrónico Para comprar la Lotería de Navidad debes entrar en la página web de la administración de Lotería Castillo o la página web de Lotería Manises, donde se te abrirán desplegables para elegir los números y la cantidad de décimos. De resultar ganador, el décimo puede ser presentado en cualquier administración de España. Existen dos maneras de comprar Lotería de Navidad 2021 por internet: Décimo a domicilio: Si eliges la opción de envío a domicilio, el décimo llegará en un plazo de 24 a 48 horas a la dirección que hayas elegido, con gastos de envío incluidos. Décimo electrónico: Esta posibilidad te permite guardar el décimo en la propia administración de lotería, bajo sistemas de seguridad. Se te enviará un recibo con los datos de la compra. Otra manera de pedir tu décimo es haciendo la compra en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Sea cual sea el lugar de compra del décimo recuerda que tienes la misma posibilidad que cualquiera de llevarte el Gordo a casa.