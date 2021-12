El Teatro Real de Madrid es este martes 22 de diciembre el centro de la ilusión ya que, como todos los años, es sede del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021. El sorteo dura alrededor de cuatro horas y se puede seguir en directo para no perderse ninguno de los premios.

Además, en este enlace puedes comprobar en tiempo real, al mismo tiempo que los niños del colegio de San Ildefonso cantan su tradicional 'mil eurooos', si tus números han sido premiados.

Si no tus décimos no coinciden con ninguno de los premios importantes que se reparten en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad no te preocupes, porque aún tienes la oportunidad de llevarte un 'pellizco' con las combinaciones que componen la pedrea.

Los premios

En la Lotería de Navidad 2021 se reparten un total de 2.408 millones de euros en premios, la misma cantidad que el año anterior, y los agraciados con el Gordo, sin duda la joya de la corona todos los 22 de diciembre, reciben 400.000 euros al décimo.

En torno a las 7.30 horas se han abierto las puertas del Teatro Real para permitir la entrada a los medios de comunicación acreditados, los niños y niñas de la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid, los tradicionales encargados de repartir la suerte, y el personal que interviene en la celebración del sorteo. Este año el público ha vuelto al patio de butacas, aunque con aforo reducido por seguridad ante la covid-19. Por primera vez desde el inicio de la crisis del coronavirus han vuelto los disfraces navideños al patio de butacas del Teatro Real de Madrid.

Lotería de Navidad 2021

La Lotería de Navidad 2021 es uno de los acontecimientos más esperados de las fiestas navideñas. En Levante-EMV puedes seguir en directo el sorteo del Gordo de Navidad y comprobar la lotería de navidad para saber si tu décimo o participación está premiado. Si lo prefieres, también puedes consultar cada uno de los premios de la lotería de Navidad o la lista de la pedrea.

Estos son los premios de la Lotería de Navidad 2021 en la C. Valenciana