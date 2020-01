Millonario de la noche a la mañana en Gata

El sorteo de Euromillones de la noche del jueves dejó un millonario en Gata de Gorgos. Un vecino selló en la administración de lotería de este municipio, «Casa Curro», un boleto premiado con un millón de euros. El dueño de la administración, Francisco Arabí, tenía claro ayer que el premio no se había ido muy lejos. «Tiene que ser alguien del 'rogle': de Gata, de Jesús Pobre o de Gata Residencial, que allí viven extranjeros que también juegan a este sorteo».

El agraciado no se acercó ayer por la administración. Pero Francisco Arabí no descarta que aparezca. «Puede ser también una persona mayor y, en ese caso, suelen venir aquí a comprobar si les ha tocado. Podría ocurrir que todavía no supiese que es millonario».

El caso es que la suerte le he vuelto a sonreír a esta administración de Gata tras unos años en los que le había sido esquiva. En el sorteo de la lotería de Navidad de 2012, «Casa Curro» repartió casi cinco millones de euros de un quinto premio. «Sí que hemos dado luego algún premio pequeño. Esperamos que ahora, con este millón de euros, empiece una buena racha», dijo Arabí.

«Espero que el agraciado lo necesite y aproveche el dinero», apuntó el lotero, quien posó junto a su padre, que también se llama Francisco y que en abril cumplirá los 90 años, con el diploma que acredita que el boleto del Euromillones premiado con un millón de euros se validó en esta administración, una de las más veteranas de la Marina Alta. Fue, precisamente Francisco padre quien la abrió hace ya unos 50 años.