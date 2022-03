L’escola pública de Senija ha preparat un projecte interdisciplinari per a commemorar el 8 de març. L’escola està formada per una unitat d’Educació Infantil i tres d’Educació Primària, amb un nombre reduït d’alumnat (30 aproximadament).

La idea de dur endavant aquest projecte va sorgir des de l’àrea de música, per tal de donar visibilitat a les dones compositores de la història, perquè sempre ha destacat la figura de l’home compositor i poques vegades es parla de la dona compositora.

Al camp de la ciència la situació és semblant. Per tant, es va fer una primera relació curricular entre les àrees de música i ciències, donant cabuda així també a les dones científiques i la seua importància i contribució científica.

Però, aquesta circumstància on la dona sempre ha estat a l’ombra, es reflecteix en la societat de les diverses èpoques, en el paper que la dona tenia abans i en el menyspreu que rebien científiques, compositores, músiques, escriptores, filòsofes... per això, es va obrir aquest projecte també a l’àrea de ciències socials, per dotar de significat històric les nostres investigacions i emmarcar-les en un temps i context concret.

A poc a poc, el projecte anava creixent i es va convertir en un gran projecte interdisciplinari que vinculava diverses àrees de coneixement i alhora, a tota l’escola.

L'escola va pensar que potser, una bona idea podria ser comunicar a l’Ajuntament de Senija la tasca que s’estava portant a terme i obrir la nostra escola, a la societat immediata i més propera, i poder convidar el veïnat a veure el projecte i reflexionar al mateix temps (realitzant com una mena d’Aprenentatge de Servei).

L'equip directiu pensa que és necessari educar en igualtat des de l’escola, destacant a diverses dones importants de la història i en diversos àmbits. Recordar-les i fer un homenatge a la seua memòria des del respecte i des de l’educació en igualtat.

Finalment, des de les àrees de les llengües, es van escriure cartes l'alcalde (en diferents idiomes, aprofitant la pluralitat de llengües presents a l’escola i a la localitat) per informar-lo del projecte i demanar-li un lloc per poder exposar-lo, a més d’invitacions per a la presentació de l’exposició del 8 de març en la biblioteca del poble (Dia Internacional de la Dona). Aquestes invitacions, dissenyades per l’alumnat, es van repartir a la població, famílies, amics... per tal de fer-los arribar aquest esdeveniment d’exposició i presentació del nostre projecte i convidar-los a acompanyar-nos.

Aquest projecte ha vertebrat les àrees de música, ciències socials, ciències naturals, les llengües i l’art. Ha participat l’alumnat de l’escola amb diferents funcions i, ha permés la coordinació conjunta de mestres i alumnat, per tal d’aconseguir un resultat final enriquidor per a totes i tots, centrat en una educació en igualtat.

Amb la realització d’aquest projecte interdisciplinari es pretén que, l’alumnat done significativitat al seu procés d’ensenyament- aprenentatge i que entenga que, la societat necessita un canvi en el pensament igualitari i una implicació activa, per tal de millorar-la i per això, cal obrir l’escola a la societat perquè la societat entra a l'escola cada dia amb cada xiqueta i cada xiquet.

En paraules de Cèsar Bona, “si volem una societat millor, hem de començar en l’escola”