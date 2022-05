L’alcalde de Dénia i president de la Fundació Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia de la Comunitat Valenciana, Vicent Grimalt, i la rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre, han signat este migdia un conveni marc de col·laboració amb la finalitat d’establir un marc d’actuació a través de convenis específics per a la col·laboració entre ambdues entitats “en activitats de formació, de promoció de la investigació i la divulgació de la ciència, de caràcter social i/o cultural, l’edició conjunta de publicacions i la promoció mútua de les activitats organitzades per les parts entre els públics d’interès, així com quantes altres siguen considerades d’interès mutu, a través de les estructures universitàries competents en cada matèria”; i un altre específic per a la creació, gestió i promoció del Festival de les Humanitats de Dénia que se celebra a finals d’octubre pròxim.

Vicent Grimalt ha recordat que la declaració de Dénia com a Ciutat Creativa de la Gastronomia per la UNESCO l’any 2015 “va marcar l’inici d’un projecte de transformació de la ciutat i de les seues ambicions de futur” que va més enllà del projecte de promoció de la gastronomia de la comarca i la revalorització dels productes i productors locals. El nomenament de Ciutat Creativa –ha assenyalat l’alcalde- “ha impulsat una estratègia general de recuperació i posicionament cultural; un projecte de ciutat per a convertir Dénia en una ciutat universitària, culta, intel·lectual, que siga lloc de trobada de coneixement i pensament per al desenvolupament social i territorial”. Este projecte de ciutat té el recolzament de tots els grups municipals i l’empresariat de la ciutat que integra la Fundació Dénia Ciutat Creativa, ha afegit. En este context de convertir Dénia en una ciutat universitària i referent estatal del pensament, naix el Festival de les Humanitats, sota la direcció del periodista Josep Ramoneda i la coordinació de La Maleta de Portbou, publicació d’humanitats i economia. Darrere del projecte estan la Generalitat Valenciana i la Fundació Dénia Ciutat Creativa, l’empresa Baleària, l’esmentat Ramoneda i, des de hui, la Universitat de València. La institució acadèmia participarà en el festival incorporant professorat i membres de la comunitat universitària, com Adela Cortina o Joan Romero, entre altres, com a conferenciants, ponents, interlocutors i presentadors de les activitats programades. Així mateix regularà el coneixement acadèmic en activitats científiques i culturals. Alhora, les parts signants del conveni estudiaran i establiran les condicions de beques i ajudes a la comunitat universitària per a participar en el festival, les quals seran finançades per la Fundació Dénia Ciutat Creativa. Vicent Grimalt ha subratllat que el Festival de les Humanitats de Dénia “és un projecte que no es queda sols en els dies de celebració, sinó que tindrà una continuïtat en seminaris i trobades que farem al llarg de l’any, ja que té una clara vocació de continuïtat en el temps dins del marc de Dénia com a ciutat universitària”. En la mateixa línia, la rectora de la UV ha afirmat que Dénia “ha d’estar activa tot l’any, aprofitant les possibilitats que té, entre elles, el foment de les humanitats, un àmbit de coneixement que cal posar en valor, especialment entre els més joves, per a formar una ciutadania amb pensament crític”. Mestre ha comentat que Dénia, com a Ciutat Creativa de la Gastronomia, “és el lloc ideal per a desenvolupar formació complementària al Grau de Gastronomia que imparteix la Universitat de València, sota un prisma científic, d’investigació i d’innovació”. En este sentit, la rectora s’ha mostrat molt predisposada a la col·laboració i ha oferit a l’alcalde que Dénia compte amb la UV “per a desenvolupar totes estes iniciatives creatives”. L’últim document signat hui per la rectora Mestre i l’alcalde ha sigut un protocol d’intencions que fructificarà en un futur conveni de col·laboració entre la Universitat de València i l’ajuntament per al desenvolupament de projectes universitaris a Dénia.