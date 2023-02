"Todo ha sido un susto", ha trasladado a Levante-EMV Pedro, el hermano de Carolina Marín Soto, la vecina de Xàbia de 36 años que llevaba desaparecida desde la madrugada del viernes al sábado. Ella misma ha acudido esta tarde al cuartel de la Guardia Civil a explicar que se hallaba bien.

"Estamos muy preocupados. No sabemos nada de mi hermana; la llamamos al móvil y no hay forma de contactar con ella", había comentado esta mañana Pedro, que afirma que, ahora que saben que su hermana está bien, han respirado con alivio.

El sábado por la mañana Carolina no acudió a trabajar. "No es normal. Carolina siempre va a trabajar. Nunca falla", había comentado su hermano.

A Carolina, que trabaja en un bar-cafetería de la playa del Arenal, se la había visto por última vez sobre las 4.30 hora de la madrugada del viernes al sábado. Estuvo en un pub también de la playa del Arenal con sus amigos de siempre y con otro grupo al que conocieron esa noche. Su hermano había comentado que ya se estában investigando las grabaciones del local. A su amiga más íntima y compañera de trabajo le extrañó muchísimo que Carolina no fuera a la mañana siguiente a trabajar.. Además, no había forma de poder contactar con ella. No respondía las llamadas la móvil ni a los mensajes. Esa amiga acudió a la Guardia Civil a denunciar la desaparición. También prestó declaración y explicó los pormenores de las últimas horas en las que estuvo con Carolina.

Pedro había pedido ayuda para encontrar a su hermana. Agradece la colaboración y recalca que todo ha quedado en "un susto".