Los falleros de la comisión París Pedrera de Dénia no salen de su asombro. "Es que algo así no había pasado en la vida. Ni en Dénia, ni en València, ni en ninguna ciudad fallera. Es inaudito", ha afirmado el presidente de esta falla, Casildo González García. Lo que ocurrió es que sobre las 2 de la madrugada se presentó una patrulla de la Policía Local y paralizó la "plantà" del monumento. Los agentes indicaron que habían recibido una queja de un vecino que no podía dormir.

"Pero no estábamos haciendo nada extraordinario, sino lo mismo que estos días se hace en cualquier población fallera. El artista (Fernando López Cabañero) no daba crédito. Lleva plantando fallas en València 25 años y no ha visto esto nunca", ha manifestado el presidente de París Pedrera, que ha subrayado que el ruido no era molesto. En ese momento, estaban funcionando una grúa y un elevador. "No había para nada estruendo". Que la policía paralice el montaje de una falla trasciende lo anecdótico. Para París Pedrera es un gran quebradero de cabeza. Los artistas van estos días de pueblo en pueblo. Tienen la agenda a reventar de compromisos. El de esta falla, Fernando López Cabañero, está hoy en Catarroja. "Nos perjudica mucho. Sí que vamos a llegar (las fallas de Dénia tienen que estar acabadas a primera hora del viernes), pero ahora el artista tiene que encontrar tiempo para volver a Dénia y tendremos gastos extra de grúa y elevador", advierte el presidente, que ha explicado que intentó convencer sin éxito a los agentes de que sí se puede alzar una falla por la noche en Dénia y que es lo que se ha hecho toda la vida. Pero no hubo forma. Hoy, a las 14 horas, se reúne con el alcalde, Vicent Grimalt, el concejal de Fiestas, Óscar Mengual, y responsables policiales. "El alcalde y el concejal nos entienden perfectamente. Me han dicho que por qué no los llamé. Pero, ¿cómo iba yo a molestarles a las 2 de la madrugada?". Que la policía local paralizara la "plantà" fue un malentendido. Este ritual fallero no está sujeto a límites horarios. De nuevo, se produce una colisión entre un vecino que no puede conciliar el sueño y actividades tradicionales. En el barrio, el incidente de anoche es la comidilla. Ni los falleros ni los vecinos que están hoy a pie de la falla a medio montar le encuentran explicación a que por la queja de alguien con el sueño muy ligero se ponga en peligro la "plantà" de las fallas.