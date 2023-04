Vale que las elecciones están a la vuelta de la esquina, pero eso no significa renunciar a proyectos que hasta ahora no han salido adelante. El gobierno de Dénia, del PSPV, aprobó ayer una modificación de créditos de 2,6 millones de euros que da impulso a obras reivindicadas por los vecinos. Una de ellas es el de crear un merendero y una zona de juegos infantiles (incluirá tirolina) en el Bosc de Diana, la zona verde que está llamada a convertirse en el gran parque de la ciudad. Las obras se licitaron por 123.000 euros. Quedaron desiertas. El gobierno local no tira la toalla. Ahora inyecta otros 30.000 euros, y espera que sí pujen las empresas. Este proyecto lo eligieron los vecinos en las votaciones de los presupuestos participativos. El merendero tendrá seis paelleros y zona de picnic.

Y otro proyecto reivindicado durante años es el del Museu Fester. El ayuntamiento destina ahora 700.000 euros. Esa cantidad permite licitar las obras para convertir el aulario de infantil del Pou de la Muntanya (antigua escuela El Rodat) en Espai Museu Fester. El proyecto está bendecido por las Fallas (todos los pregoneros lo piden cada año) y los Moros y Cristianos. El objetivo es que la ciudad tenga ya en 2024 un museo de sus fiestas y un espacio para los festeros. Dénia, la ciudad con más fiestas del mundo, tendrá por fin Museu Fester Los 2,6 millones del remanente de tesorería con los que el gobierno local da un empujón a los últimos proyectos de la legislatura también permiten comprar una nave del polígono de Madrigueres. En esta primera anualidad, el ayuntamiento abonará 340.000 euros. El precio que pagará por la nave sube a 1,7 millones. El consistorio necesita espacio como el respirar. Esta nave la utilizarán la brigada de parques y jardines y Protección Civil y todavía quedará espacio libre para oficinas. Mientras, la apuesta por las energías limpias urge y mejor avanzar lo máximo posible. Ahora se inyectan 91.562 euros para instalar paneles fotovoltaicos en la Casa de Cultura.