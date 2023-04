La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha reconocido que ordenó al policía local que presta servicio en el ayuntamiento que no dejara ayer entrar en su despacho a las dos trabajadoras municipales (son cargos de confianza) que van en la lista del PP. Ana Sala precisa que, al principio, hubo un malentendido y el agente no permitió que Xenia Torres, que es la número tres en la candidatura del popular César Sánchez, y Tamara Piñero, que va de suplente, recogieran siquiera sus efectos personales. El propio policía ha puntualizado que las llamó una hora después y les dijo que sí podían ir a llevarse sus cosas.

Las dos asesoras han trabajado toda la legislatura como personal eventual del ayuntamiento. Su despacho está junto al de alcaldía. La alcaldesa no ha digerido que el PP no la quisiera de candidata y eligiera a César Sánchez. Está tremendamente dolida. "Sigo esperando que me llame Mazón (Carlos Mazón, el presidente del PPCV). El trato que a mí me han dado no lo merece nadie", ha reiterado esta mañana Ana Sala, quien ha abandonado el PP y liderará en las elecciones el partido Somos Calpe, que ha fundado su marido.

Pese a asegurar que ya no confía en las dos asesoras a las que ayer impidió acceder al que ha sido hasta ahora su puesto de trabajo, la alcaldesa sostiene que, en principio, no tiene intención de destituirlas. "No quiero cesarlas porque entonces van a decir que soy una dictadora. Pero no quiero que estén aquí, junto a mi despacho y donde se gestiona y se da impulso al ayuntamiento. Las reubicaré en otro sitio".

Mientras, el candidato popular ha afirmado que estas dos asesoras "son personas excepcionales y trabajan al servicio del pueblo". "No merecen el trato que se les ha dado por la única razón de ser del PP", ha dicho César Sánchez, mientras que su número dos, la concejala Pilar Cabrera, ha denunciado que enviarles a un policía para impedirles entrar a su despacho es "tratarlas como a delincuentes. Es imperdonable".

"El PP se ha mantenido unido. Es Ana Sala la que libremente ha decidido marcharse", ha señalado el alcaldable popular, quien insiste en que todos los concejales populares están en su candidatura.