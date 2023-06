Ha llegado el tiempo de zambullirse. Xaló ha abierto su piscina municipal. Hay importantes novedades. La principal es que se ha instalado un sistema de electrólisis salina. Se ahorra de manera drástica agua, ya que no hace falta renovarla tan a menudo. Además, se evita utilizar productos químicos para garantizar la salubridad del agua. El sistema de electrólisis salina produce el cloro directamente en el agua. Darse un chapuzón es más natural y sano. No hay afecciones sobre la piel de las personas en general y en particular de quienes sufren alergias o psoriasis.