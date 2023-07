Compromís-Acord Per Guanyar ha logrado finalmente cinco concejales en Alcalalí después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya estimado el recurso que interpuso tras las elecciones del pasado 28M. Este resultado da a la coalición la mayoría absoluta en el ayuntamiento de la Marina Alta, que será gobiernado por la futura alcaldesa Yolanda Molina.

Así, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del (TSJCV) ha estimado el recurso contencioso-electoral formulado por Compromís-Acord Per Guanyar y le asigna un total de 296 votos en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo en la localidad alicantina, en lugar de 248 sufragios.

Esta decisión, explica el alto tribunal valenciano, supone que esa candidatura resulte con cinco concejales electos, y no con cuatro, mientras que el PP tendrá tres electos en lugar de cuatro. Alcalalí Decidix mantendrá su regidor.

La sentencia del TSJCV, contra la que no cabe recurso ordinario ni extraordinario, salvo el de aclaración, acredita la existencia de un error en el acta de una mesa electoral ubicada en la entidad menor Llosa de Camacho que reflejaba que Compromís Acord Per Guanyar había obtenido 20 votos y el PP, 68, cuando el resultado era precisamente el inverso: Acord Per Guanyar, 68 votos, y PP, 20.

Así lo acreditan tanto las dos actas de escrutinio de esa mesa como una certificación emitida con posterioridad, el 7 de junio, por el secretario-interventor del Ayuntamiento de Alcalalí, después de que los propios miembros de la mesa electoral advirtieran del error en sendos escritos.

Por tanto, la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal valenciano anula el acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Dénia, que había desestimado la reclamación de Compromís-Acord Per Guanyar y declara que la proclamación de electos en Alcalalí ha de ajustarse al resultado ahora corregido.

Tras conocer la resolución, desde Compromís han celebrado la resolución judicial que permitirá a su representante, Yolanda Molina, ostentar la alcaldía con mayoría absoluta. "Ha ganado la democracia, lo que decidió el pueblo el 28 de mayo. Nos ponemos a trabajar ya en el futuro gobierno de Alcalalí, que será una realidad en las próximas horas", ha enfatizado Molina.

Declaración jurada

La futura alcaldesa ha criticado que el Partido Popular local se haya negado estas semanas a firmar la declaración jurada para reivindicar el resultado real. "Me hubiera gustado que, igual que hicieron los miembros de la mesa electoral, la oposición hubiera colaborado en rectificar una decisión que iba contra la voluntad del pueblo y así hubiéramos agilizado este proceso", ha sostenido. Al mismo tiempo, ha agradecido el apoyo de "centenares de vecinos" durante estas semanas.

Por su parte, el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, se ha mostrado "muy contento porque lo que votó la gente de Alcalalí será lo que tendrá el pueblo en el Ayuntamiento". "No podía ser de otra manera", ha afirmado, al tiempo que ha censurado la actitud de algunos miembros del PP.

"Estas semanas ha contrastado la actitud honesta de algunos dirigentes del PP provincial, que reconocían públicamente que se trataba de un error que hacía falta solventar, con la del PP en la Marina Alta y los concejales del PP en Alcalalí, que se han negado a colaborar y firmar la documentación requerida que había firmado todo el resto de miembros de las mesas con el objetivo de intentar cambiar en los despachos el que los votos no los habían dado", ha señalado.

Intenso trabajo de los servicios jurídicos

Además, ha agradecido a los servicios jurídicos de la coalición valencianista en Alicante, encabezados por su sucesor en la corporación provincial, Ximo Perles, porque ha sido "un proceso largo y complicado", al que se han unido a los "problemas jurídicos" que han tenido en la junta electoral de la Marina Alta, donde han tenido que recurrir para obtener el diputado provincial, un concejal en el Verger y otro en Jesús Pobre.