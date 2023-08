La capital de la Marina Alta és un municipi que des dels anys seixanta del segle XX ha destacat com a pol d’atracció turística, per contenir algunes de les platges i dels paratges naturals més interessants del nostre litoral. A més a més, des del punt de vista dels serveis, Dénia compta amb una oferta de qualitat, en què destaca el sector de l’hostaleria i del comerç de moda i accessoris.

No obstant això, la preocupació durant les darreres dècades per part del consistori de la localitat, d’acompanyar l’esmentada oferta amb rellevants recursos culturals, ha fet possible que aquesta ciutat dispose actualment de quatre museus de titularitat municipal, amb peces de gran rellevància històrica. Encara que el que disposa dels objectes més «especials» és el Museu dels Joguets de Dénia.

Aquest, ubicat a l’edifici de l’antiga estació del ferrocarril Dénia-Carcaixent de 1884, conté una de les seleccions de joguets exposades, centrades en un mateix centre productor, més rellevants del nostre país. Açò és degut al fet que Dénia va ser durant els dos primers terços del segle XX, un destacat nucli industrial de fabricació d’aquests productes. El museu, que va obrir les portes en maig del 1999, a través de la seua exposició permanent, creada per adquisició, donació i cessió de les peces, conta de forma detallada la història de les fàbriques del sector a la ciutat durant aquest període.

Un recorregut per la història de la indústria

El sorgiment d’aquesta activitat econòmica a Dénia es troba estretament relacionada en l’arribada de la fil·loxera i la decadència del comerç de la pansa a partir de finals del segle XIX. Aquests fets van obrir una nova oportunitat a altres negocis com va ser el de la indústria del joguet, on la presència de mà d’obra femenina i infantil va ser aleshores majoritària. La mostra s’inicia en el 1904, any considerat com un dels clau en la consolidació de l’arrancada d’aquest sector a Dénia, en el qual, al principi, va predominar la utilització de materials com la llanda, el metall i la fusta. No obstant això, a partir dels anys trenta del segle XX, es va generalitzar la producció de joguets de fusta a la localitat, motiu pel qual són els que més es repeteixen dins de la seua variada exposició permanent.

En ella podem trobar joguets com cotxes de pedals, tricicles, patinets, velers, camions, carros, trenets, avions, grues, motocicletes, cuinetes, mobiliari o casetes, entre altres. La mostra es tanca amb la forta crisi del sector al municipi a la dècada del 1960, principalment a causa de l’impacte del turisme a la població i per la competència d’altres centres productors, que realitzaven joguets amb materials més econòmics.

En definitiva un espai de visita obligada, ja que a través de la difusió d’aquest patrimoni moble, els més majors poden fer un entranyable viatge a través de la seua memòria, als seus records del passat, que els transporta directament a la seua infantesa. Així com per als més menuts, perquè els permet el descobriment d’altres formes de jugar amb objectes materials, que contribueixen a fomentar el desenvolupament de la seua imaginació.