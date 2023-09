La música fue una trinchera. El acto de apoyo a los 14 jóvenes antifascistas que el 18 de octubre de 2020 hicieron frente a un grupo neonazi que irrumpió en el pueblo reunió anoche a 4.000 personas. Hubo música poderosamente reivindicativa. El acto se convirtió en una denuncia al avance del fascismo y la intolerancia. Actuaron Smoking Souls, la Gossa Sorda, la Maria, Xavi Sarrià, Feliu Ventura, Jazzwoman, Kela, Ciudad Jara y el Cor de l'Eliana. Sonaron himnos como el de "Els 5 de Pego", esa homenaje de la Gossa Sorda a los cinco vecinos pegolinos que murieron en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen. Conmovió el "Bella ciao" del Cor de l'Eliana.

El acto terminó con los 14 jóvenes, que se enfrentan a penas de hasta 9 años de prisión, fundidos en un abrazo. El juicio tendrá lugar el próximo 17 de octubre en la Audiencia de Alicante. Las penas solicitadas por la Fiscalía, que les acusa de desórdenes públicos, amenazas y atentado con lesiones a seis guardias civiles, suman 104 años y seis meses de cárcel.

El grupo de apoyo ha recaudado ya 45.000 euros para sufragar la defensa jurídica de los 14 encausados. Guillem habló anoche en nombre de todos ellos. Dijo que el acto demostraba lo que ellos ya les habían explicado a sus familias y amigos: "No somos 14, sino que somos muchos los que no nos dejamos amedrentar ni nos callamos ante el fascismo". Admitió que no saben qué pasará el día de juicio. "Estamos en el bando correcto. Quizá tengamos que decir adiós a nuestras madres, padres, abuelos, amigos y parejas, pero vamos a seguir tenazmente organizados".

Numerosos activistas subieron al escenario a pedir la amnistía o absolución de los 14 jóvenes. Dos de ellos fueron los escritores de Pego Elvira Cambrils y Salvador Bolufer. "Yo también soy culpable", proclamó Cambrils, que afirmó que la reacción de los jóvenes de plantar cara a grupo neonazi fue "legítima" y está amparada por la Ley de Memoria Democrática. "Actuaron de acuerdo con la legalidad y para suplir el defecto de la autoridad", dijo la escritora, que recordó que las fuerzas de seguridad no impidieron que los neonazis colocaran pegatinas con el rostro de Hitler por el pueblo ni hicieran apología del fascismo, pero sí acudieron a protegerlos y sacarlos del pueblo. "Los fascistas llegaron a Pego, un pueblo tranquilo, a sembrar el odio".

Salvador Bolufer dijo que los antifascistas pegolinos se rebelaron contra "la barbarie". Afirmó que si no le hubieran parado los pies a "los energúmenos" hubieran seguido acudiendo a los pueblos a los que supuestamente iban a animar a su equipo de fútbol. "Aquí se frenó su demencia", dijo.