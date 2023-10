El Ayuntamiento de Calp aprobó inicialmente en el pleno de ayer el proyecto de Servicio Público de Transporte de Calp, se trata un proyecto que mejorará sustancialmente el trasporte en autobús urbano y que es fruto de la encuesta online realizada para conocer las necesidades que tiene la ciudadanía con relación al transporte público en el municipio.

El proyecto, impulsado desde la concejalía de Medio Ambiente en coordinación con otros departamentos, se encuentra en fase inicial, cuenta con un plazo de presentación de alegaciones de 20 días hábiles y posteriormente se iniciará la licitación del servicio.

La información recabada ha permitido redactar un diagnóstico del estado actual del servicio y un proyecto inicial que contempla tres líneas de autobús: uno que se basa en la actual línea entre la estación de ferrocarril y la zona de playas, pero con una frecuencia de 15 minutos, frente a los 60 minutos de la línea actual, una segunda línea que da servicio a las urbanizaciones de la zona este del municipio (Benicolada, Vallesa, Merced, Casa Nova, Ràfol y Pla Roig) y llega a la estación del ferrocarril con una frecuencia de 60 minutos y una tercera línea para las urbanizaciones Maryvilla, Canuta, Puerto Blanco que funcionaría solo en verano con una frecuencia de 40 minutos.

La primera línea se realizaría con un autobús urbano y las otras dos con micro-buses. Las tres líneas estarán coordinadas entre sí y tienen parada en el centro de salud y la estación de ferrocarril. Según el proyecto el Ayuntamiento abonaría 305.000€ anuales a la concesionaria para hacer viable el servicio que podría adjudicarse por un periodo de 10 años. También se calcula que el precio del billete en cualquiera de las líneas sería de 1’50€ con posibilidad de realizar bonificaciones.

El portavoz de Defendamos Calp, Paco Quiles, señaló en este punto que “el servicio de transporte público es muy mejorable y vamos a presentar sugerencias para mejorarlo, me gustaría matizar que 10 años nos parece mucho para un contrato, habría que revisar si en ese periodo el servicio es rentable el Ayuntamiento debería pagar menos, es conveniente que sea revisable lo que pague el Ayuntamiento para hacerlo viable”.

El portavoz popular, César Sánchez, destacó que “el grupo popular valora positivamente que se mejore el transporte público porque es esencial, pero el proyecto es confuso, es un proyecto no un pliego de licitación, pensamos que le seguirá un pliego administrativo en el que podremos opinar de manera más profunda”. Por su parte el edil de Medio Ambiente, Juan Manuel del Pino, ha agradecido la buena disposición de todos los grupos y ha destacado el consenso en cuanto a la necesidad de mejorar el servicio.

Facturas ACCIONA

Uno de los puntos conflictivos fue la resolución de la omisión formulada por la intervención y el pago de facturas a Acciona por servicios realizados en el anterior contrato en relación con el transporte de basura. El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, ha indicado que “se trata de un gasto de 1’5 millones que no sigue el procedimiento ordinario de gasto, no podemos pasar de puntillas por una factura así sin un informe de precio de mercado”.

El edil de RSU y Limpieza Viaria, Juan Manuel del Pino, contestó a Quiles señalando que “usted siempre está sembrando dudas, insinuando que no se sigue el procedimiento. El nuevo contrato se acaba de adjudicar y las facturas son de servicios prestados fuera del contrato, no se han podido realizar los pagos de manera habitual por ello vienen a pleno, son facturas revisadas y actualizadas por los técnicos”.

Ximo Perles, edil de contratación, ha añadido que “siempre siembran la duda de que se paga de más, parece que no hay control y eso no es así. Compartimos que la situación no es la deseable, pero su propuesta de solución brilla por su ausencia”. El portavoz popular, César Sánchez, ha exigido “que cuanto antes el pueblo esté en las mejores condiciones, hay contenedores rotos y desbordados, sobre todo con las podas en las urbanizaciones, los calpinos merecen que sus calles estén limpias”.

Festivos 2024

El pleno aprobó como festivos locales para el próximo año el lunes 5 de agosto, festividad de la patrona la Virgen de las Nieves, y el martes 22 de octubre, festividad del patrón el Cristo del Sudor. Al respecto el portavoz de Compromís, Ximo Perles, señaló que “desde Compromís siempre hemos defendido que el día inhábil debe ir junto al fin de semana, es necesario tomar una decisión para agrupar los festivos, pero entendemos que se postergue la decisión hasta que exista consenso”.

Creación nueva concejalía con dedicación parcial

También se aprobó la creación de una nueva concejalía con dedicación parcial del 80% que ocupará la edil Mireia Ripoll. Además, se presentó una enmienda para extinguir dos dedicaciones parciales del 50% porque no están ocupadas.