Paisatge i memòria. Això és Casa Pepa d'Ondara. També homenatge. Els bons restaurants, els que obrin un camí, han d'estar arrelats. El relat s'ha posat de moda en la gastronomia. Una altra cosa diferent és la història. I el no va més és la biografia, identificar en una cuina una pulsió, una passió i un llegat amb caràcter. I això va fer Pepa Romans, pionera dels fogons valencians (primera dona en la Comunitat que va conquistar una estrela Michelin) i defensora a ultrança del valor més formidable de la nostra tradició culinària: l'amistat. Pepa va reinterpretar el receptari tradicional de la Marina Alta. Va aprendre, va innovar i va ser valenta. I, sobretot, va reivindicar la "felicitat culinària". Va obrir en 1986 Casa Pepa. És més que un restaurant. És "Casa Pepa", paisatge i memòria. És un feliç i generós llegat. És el llegat de Pepa Romans.

Ja fa uns anys que l'equip de BonAmb, amb Alberto Ferruz, dues estreles Michelin i tres sols Repsol, i Aina Serra, es va fer càrrec de Casa Pepa. Tot un repte, un repte que transcendeix l'alta cuina. Alberto i Aina ho van entendre a l'instant. Alberto Ferruz sap que hi ha una cosa inefable en la gastronomia. Ell també va començar en el restaurant familiar en Cariñena, la seua ciutat natal. Va endevinar que Casa Pepa era el moll de la cuina de la Marina Alta. Allí cal cuinar amb la porta oberta, escoltant l'algaravia, la felicitat del menjador, sentint com el perfum dels tarongers l'inunda tot i imaginant que Pepa, que va morir en 2016, segueix allí i va de taula en taula fent comboi amb uns comensals que no són clients, sinó amics.

Aquest esperit d'obrir les portes, de compartir va quedar perfectament plasmat aquest dimarts en la primera fira gastronòmica de Casa Pepa, restaurant que manté l'estrela Michelin des de l'any 2000 i que ha convertit l'experiència de compartir en senyal d'identitat. De bat a bat, aquesta històrica masia d'Ondara esdevé aparador dels vins que expressen el territori i de l'art. Van participar el Celler del Roure, Les Freses de Jesús Pobre, Pepe Mendoza Casa Agrícola, Cellers/Distribuïdors Blasco, Montesanco i Aural, així com les signatures d'art i joieria Botticelli Art i Musa de Oro.

Alberto i Aina i el seu equip van cuinar amb la porta oberta. Els assistents (la jornada va ser gratuïta) van degustar els vins i les estupendes tapes. En entrar, assaborien coques acabades d’eixir del forn tradicional de llenya. Casa Pepa és hospitalitat. I continua sent la casa de Pepa Romans. L'autenticitat no s'inventa. Casa Pepa la té a mans (sàvies mans de cuiner) plenes.