La Asociación Cultural Atzaïla de Pego celebra la subvención de 36.297,11 euros destinados a la conservación y mantenimiento de la torre del campanario de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de la Diputación de Alicante. Pero aprovecha la ocasión para pedir, que al mismo tiempo, se arregle el acceso a la parte alta del campanario y se garantice la seguridad necesaria para que pueda visitarla el público con las ayudas de la diputación destinadas al mantenimiento de edificios históricos de carácter religioso.

Asimismo, la asociación cultural, que defiende la defensa de la recuperación del patrimonio histórico y la promoción, solicita que los desperfectos producidos por la caída del techo en el Teatro Municipal, probablemente por la falta de intervención y mantenimiento de sala, sean arreglados lo antes posible.

Así, demandan la elaboración de un proyecto de renovación integral del Teatro Municipal y que sea aplicable lo más rápido posible. "Es indiscutible la importancia del Teatro Municipal para la vida sociocultural de Pego, por eso la urgencia de la petición", añaden.

El Ayuntamiento de Pego cerró las instalaciones del Teatro Municipal y pospuso las actividades programadas tras caer parte del techo en el patio de butacas. Por suerte, no había gente dentro y no se tuvieron que lamentar heridos, pero las instalaciones quedaron inhabilitadas. En octubre, cuando sucedió, fuentes del ayuntamiento reconocieron que el edificio tenía "deficiencias", pero aclararon que estaban trabajando en ellas.