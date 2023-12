Con la historia a cuestas en Dénia. La mudanza comenzará este lunes. Los tesoros se bajarán del castillo y se llevarán al palacio burgués de la Casa de la Marquesa de Valero de Palma (Carrer Cavallers, meollo urbano dianense), cuya restauración se inauguró hace ahora un año. La accesibilidad universal es una obligación. Hay que bajar los museos a tierra. En lo alto del castillo, los tesoros de Dénia estaban a contramano en estos nuevos tiempos de remover barreras arquitectónicas.

La mudanza es también historia. El Museu Arqueològic de Dénia llevaba nada menos que 66 años en el castillo. La sede actual, la galería oriental del Palau del Governador, se abrió en 1987. Sin embargo, el museo arqueológico se creó en 1957. El 20 de febrero de ese año el pleno municipal acordó su constitución. El 10 de julio la Dirección General de Bellas Artes dio su visto bueno a la creación del museo, que empezó a funcionar a finales de 1958. Su emplazamiento fue la torre del Consell, que entonces se acababa de rehabilitar. La torre del Consell está nada más franquear la Porta de la Vila, que es el acceso principal a la fortaleza.

En 1975, se inauguró allí la primera sala de exposición museística. José Carrasco Ferrer fue el «alma mater». Se convirtió en el primer director del museo arqueológico. En 1987, el ayuntamiento le reconoció su fundamental labor y lo nombró director honorífico y vitalicio. En aquel primer museo, ya se exhibían pedestales epigráficos de carácter conmemorativo de Dianium, la Dénia romana, y el tesoro de los bronces fatimíes del siglo XI (no se ha descubierto una colección igual en todo el territorio de lo que fue al-Ándalus).

La historia de los museos también es la historia de Dénia, de los hallazgos y de la recuperación de los monumentos y del patrimonio. El ayuntamiento adquirió en 1952 el castillo. Comenzó su restauración. Y sigue todavía. La galería oriental del Palau del Governador remite a la época dorada de la magnificencia con Dénia del rey Felipe III. Su valido, el duque de Lerma y V marqués de Dénia, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, impulsó grandes obras de esplendor renacentista. Fue entonces cuando se construyó la galería oriental.

Este espacio no ha pasado el examen de la dirección general de Cultura y Patrimonio. No cumple la obligación de la accesibilidad universal y se ha quedado estrecho para mostrar los riquísimos fondos arqueológicos de Dénia. Tampoco se garantiza la correcta conservación de, por ejemplo, los bronces islámicos. No se puede asegurar el control higrométrico, es decir, las variaciones de humedad.

De ahí la mudanza. El traslado del museo arqueológico a la Casa de la Marquesa de Valero de Palma es provisional. Este palacio burgués sí cumple la accesibilidad.

Mientras, la galería oriental del castillo se «transformará» en un centro de interpretación de la ciudad de Dénia. Desde allí arriba se divisa un horizonte histórico revelador. Se entiende la trascendencia del mar desde la protohistoria y la antigüedad clásica hasta hoy. Dénia se descifra desde esta atalaya que se asoma al mar y al Montgó.