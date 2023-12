El Ayuntamiento de Calp ha aprobado esta mañana con los únicos votos a favor del equipo de gobierno (Somos Calpe, PSOE y Compromís) los presupuestos municipales de Calp de 2024. Este acuerdo se ha adoptado tras haber rechazado las alegaciones y diez enmiendas presentadas por el grupo municipal del PP a estas cuentas municipales.

El portavoz del PP, César Sánchez, ha calificado los presupuestos de “continuistas y sin ambición” y ha señalado que las dos grandes inversiones previstas, el instituto y el vial J, son de otras instituciones – de la Generalitat y la Diputación de Alicante, respectivamente – “lo que pone de manifiesto la falta de ambición de este gobierno que vive de la herencia e inercia de los presupuestos del PP de los últimos años”. Ha insistido que han presentado estas enmiendas para “ayudar y mejorar estos presupuestos”, unas enmiendas que, ha asegurado, “responden a las necesidades reales de nuestro pueblo”.

Las enmiendas, con un montante de 300.000 euros, proponían la redacción del proyecto básico y de ejecución de una nueva piscina municipal, ampliar la partida del Plan de Empleo, poner en marcha una línea especial de autobús directo al hospital de Dénia, el bono taxi para el desplazamiento de colectivos vulnerables a servicios esenciales dentro del municipio, ampliación del carril bici, la redacción de un proyecto básico y de ejecución de una pista de atletismo, incremento de la subvención de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Calp, la puesta en marcha de un campamento de verano para personas con capacidades especiales, ayudas a la Cofradía de Pescadores para sufragar el gasóleo y un plan de promoción del Peix de Calp y la gamba blanca así como la implementación de un Plan de Digitalización para PYMES y Autónomos.

Por otro lado, el portavoz popular ha criticado la urgencia con la que se ha convocado el pleno en el que no han estado presentes los concejales de Defendamos Calpe.

La concejala de Compromís, Mireia Ripoll, ha recriminado a Sánchez al igual que otros compañeros del equipo de gobierno que el pleno se ha celebrado como consecuencia de la presentación por parte del PP de dichas alegaciones. De lo contrario, las cuentas municipales hubieran pasado a estar aprobadas de forma definitiva. Y ha señalado que dichas enmiendas “reforman totalmente este presupuesto que se ha pactado y estudiado mucho” y no ha dudado en calificarlas como “carta a los Reyes Magos”. No obstante, ha indicado que las estudiarán y no ha descartado que alguna de ellas pueda ser llevada a cabo a través del remanente de tesorería si así lo decide la junta de gobierno.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Guillermo Sendra, ha manifestado que las enmiendas “son poco serias” y que el único objetivo de presentarlas, según ha señalado, es que el portavoz del Partido Popular “tenga sus cinco minutos de gloria” ante los medios y las redes sociales.

El portavoz de Somos Calpe, Juan Manuel del Pino, ha destacado que desde el equipo de gobierno están abiertos a escuchar las aportaciones de la oposición y ha recriminado a Sánchez que: “todas sus propuestas se podrían haber hablado antes, se podría haber negociado, pero no se puede cuando a pocos días de finalizar el plazo de alegaciones presentan ustedes estas propuestas”.

La alcaldesa Ana Sala ha insistido en que la celebración del pleno “la ha provocado el PP” y que este se había de celebrar de forma urgente para que los presupuestos municipales estuvieran aprobados de forma definitiva antes de que finalizara el año como establece la ley teniendo en cuenta que el plazo de presentación de alegaciones finalizó el 26 de diciembre. Y ha calificado el presupuesto para 2024 como “solvente, responsable y transparente y que resuelve en gran medida los problemas que tiene Calp en este momento”.

Presupuestos 2024

Las cuentas municipales para el próximo año ascienden a 46.962.815 €, lo que supone un incremento del 1’13% respecto a 2023.

Estos presupuestos mantienen el Plan de Reducción Fiscal con la suspensión de la tasa municipal derivada de la licencia ambiental, la rebaja de 5'04% del IBI aprobada en 2019, se amplían las bonificaciones de la plusvalía de herencias a todo tipo de inmueble y en todos los grados de consanguinidad, se bonifica el IBI por la instalación de placas solares y se suspende la tasa de utilización privativa de vía pública entre el 1 de noviembre y finales de febrero.

Se incrementa en 50.000€ la partida destinada al mantenimiento de centros educativos, que pasa de 48.000€ a 98.000€. Se incorpora por primera vez el programa “Calp Viu i Digne” con una partida de 55.000€ para necesidades alimentarias de urgencia y la partida para dinamización del Casco Antiguo asciende de 30.000€ a 100.000€. Otra de las novedades más destacables es la asignación de una partida de 270.000€ para un programa de accesibilidad de las calles del municipio con el programa “Calp accesible” y la instalación de cámaras de seguridad con Inteligencia Artificial para lo que se destinan 100.000€.

En cuanto a las inversiones más importantes, el presupuesto contempla la reforma integral del Parc dels Garrofers para lo que se cuenta con una subvención de la Diputación dentro del Plan +Cerca, una inversión de 1.617.600€ en el tramo 6 del Vial J, 145.000€ para el mantenimiento y mejora del carril bici y 100.000€ para la ampliación del Cementerio.

Otras inversiones contempladas son 30.000€ para una oficina policial en la playa de la Fossa, 54.000€ para la reposición de fondos de la planta desalinizadora y 269.000€ para el proyecto de drenaje de aguas pluviales en la entrada del cementerio. Y la inversión más destacada del presupuesto sin duda es la de 5.400.000€ que se destinan a la construcción del segundo IES dentro del Pla Edificant. Y se destinan 125.000€ para los actos de celebración de centenario de la Cofradía de Pescadores.

En el capítulo de subvenciones destaca la partida de 150.000€ para ayudas de alquiler, 40.000€ para las ayudas a pago del IBI para mayores, parados y pensionistas, 235.000€ para las subvenciones destinadas a entidades deportivas, 70.000€ para ayudas a la rehabilitación de fachadas y 146.000€ para ayudas al transporte universitario. A ello hay que añadir las subvenciones nominativas con distintas asociaciones y entidades municipales a las que se destina un total de 430.000€.

Otra de las grandes líneas que prevén estas cuentas es la mejora y mantenimiento de los servicios municipales. Y en este sentido se incluye el mantenimiento del servicio de salvamento, socorrismo y ayuda al baño tutelado, que ampliará la temporada estival, el horario y el personal con un importe de 704.375 € y que este año se incrementa un 20% más. Se incluye un partida de 345.269€ para el servicio de poda de jardinería, poda de palmeras y maquinaria para la mejora de vías públicas y zonas verdes.

El presupuesto incluye también el nuevo servicio de recogida y transporte de residuos y limpieza viaria con un importe de 44.811.285€ para 9 años. En el presupuesto se recoge el nuevo servicio de redacción de proyectos y de dirección de obra con 250.000€ y 100.000€ para afrontar la redacción de proyectos como la rehabilitación del retén de la Policía Local, comedor y aseos del almacén municipal, la nueva sede de protección civil y el Museo Fester entre otros.