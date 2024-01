Pagar y callar. Y pagar facturas del todo inesperadas. Un ejemplo. El Consell le ha pasado al Ayuntamiento de Dénia una factura de 5.029 euros por la salida desde el puerto de Dénia de una etapa de la Vuelta a España. El alcalde, Vicent Grimalt, ha expresado esta mañana la sorpresa por el hecho de que al ayuntamiento le toque pagar sin saber nada de antemano por una prueba deportiva que, en teoría, le iba a salir gratis a Dénia.

El puerto de Dénia es de la Generalitat Valenciana. Se ha dicho a menudo que Dénia vivía de espaldas al mar. A la fuerza. No ha podido decidir cómo evolucionaba su puerto. No participa en los ingresos que genera esta dársena, una de las más importantes de la Comunitat Valenciana y donde operan importantes compañías de transporte marítimo, reparación de megayates o de turismo náutico. Eso sí, al ayuntamiento le toca rascarse el bolsillo.

El alcalde, el vicealcalde, Rafa Carrió, y la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, han enumerado los pagos que realiza el ayuntamiento al Consell por el puerto. Superan de largo los 150.000 euros al año. Dénia se hace cargo de los 77.000 euros del mantenimiento de la jardinería del puerto y de los 44.000 de la luz. Por el uso de la antigua lonja, que hace años se rehabilitó y convirtió en el Museu del Mar, abona al Consell 13.000 euros al año. La acometida de agua de la plaza portátil de los "bous a la mar" le cuesta a Dénia 1.391 euros. El Consell también ha pasado factura por la ocupación que este verano se hizo en el puerto para la exposición sobre Leonardo da Vinci.

El alcalde ha precisado que el ayuntamiento ha pagado estas facturas, pero también ha pedido explicaciones y quiere que el Consell aclare por qué a Dénia el puerto le cuesta un pico y luego no puede tomar ninguna decisión sobre su gestión. Una reivindicación es la de firmar un convenio para que el Consell ceda el edificio del Museu de la Mar al ayuntamiento durante 30 años.

El alcalde, el vicealcalde y la concejala de Territorio se han reunido esta mañana con la nueva comisionada del Consell en el puerto de Dénia, Pepa Font, que es también la portavoz del PP en el consistorio. Le han trasladado todas estas cuestiones. También han señalado luego que ni siquiera Pepa Font tiene claras todavía sus competencias como comisionada del puerto.

Rafa Carrió ha insistido en que urge recuperar el ente Puerto-Ciudad. Mientras, el alcalde ha advertido de las deficiencias en el alumbrado público de la fachada portuaria, donde hay farolas de distintas tipologías y luces también de distintos colores. También hay farolas rotas. También ha señalado que las aceras del puerto no son accesibles.

El gobierno local (PSPV y Compromís) exige al Consell que dote de servicios a la zona de amarres públicos. Pide también la cesión de un espacio del puerto para crear un varadero público.

El alcalde ha subrayado que es urgente dragar el puerto, ya que hay fangos acumulados durante años en el fondo y el calado es insuficiente. Ha advertido de que incluso los pesqueros, en algún punto de la dársena, tocan con el casco el fondo.

Mientras, la concejala de Territorio ha indicado que el proyecto de construir en el puerto el centro integral Gent de Mar (un centro de formación profesional de los oficios marítimos y pesqueros) no está ni mucho menos descartado. Ha desvelado que ha mantenido una reunión con el director de Infraestructuras Educativas, quien les trasladó que no tenía sentido que esas instalaciones educativas estuvieran alejadas del mar. El alcalde ha puntualizado que la comisionada Pepa Font sí está en contra, pero solo por razones estéticas. "No puede ser un 'no' en función de si le gusta más o menos".

"El ayuntamiento tiene que participar en las decisiones sobre el puerto", ha zanjado Vicent Grimalt.