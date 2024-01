La sobrepoblación de jabalíes ya desata alarma social. La noche es su territorio. La noche y las calles de las urbanizaciones e incluso de los pueblos. "Es dramático. Los vecinos tienen que cambiar sus hábitos. Tienen miedo y no pueden salir a pasar por la noche", advierte el alcalde de Els Poblets, Josep Lluís Mas, que junto al de El Verger, Basili Salort, convocó la reunión de la Xarxa d'Alcaldes de la Marina Alta que tuvo lugar ayer y que dejó claro que la plaga de jabalíes es un problema de dimensión comarcal que está provocando una factura económica muy grande (daños en el campo y accidentes).

Los alcaldes esbozan posibles causas del crecimiento exponencial de los jabalíes en la Marina Alta. "Se han adaptado muy bien. Comen de todo: carroña, fruta... Ya se comen hasta las naranjas; no dejan ni una", asegura el alcalde de Beniarbeig, Juanjo Mas. "Destrozan todo lo que siembran los labradores".

"Los tenemos dentro de 'casa', es decir, dentro de nuestros pueblos", afirma el alcalde de Els Poblets. Se han visto manadas en calles y rotondas. Los vecinos de viviendas del diseminado se encierran, aterrorizados, cuando los escuchan gruñir y escarbar junto a sus casas.

"Arrasan los bancales y arrancan los goteos", precisa la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona.

El munícipe de Pego, Enrique Moll, afirma que con los incendios en las montañas de la Marina Alta y el Comtat y la sequía los jabalíes han bajado a los pueblos y al litoral. "La Marjal no es su hábitat natural y, sin embargo, los tenemos allí". Moll desvela que la federación de cazadores pegolina ha abatido en los últimos dos años nada menos que 1.167 jabalíes. Indica que en las ocho jaulas que hay en el término municipal de Pego han caído 115 de estos animales.

Estas elevadas cifras son, no obstante, insuficiente para atajar la sobrepoblación. "Mientras no les dejen a los cazadores hacer batidas y esperas en el Marjal y en el Montgó no avanzamos nada", dice el alcalde de Pego, que lamenta que la conselleria de Medio Ambiente esté retrasando la reunión que han pedido para trasladarles este problema.

"Sí, se comen las naranjas y se lo comen todo. Lo único que no se comen son los mosquitos tigre. Pueden estar hoy en la Marjal y mañana en la Vall d'Alcalà. Bajan de las montañas para escarbar en la basura", explica Moll.

Los alcaldes y los cazadores (también asistieron a la reunión de la Xarxa d'Alcaldes) apuntan que otro problema es el de las dificultades para retirar los jabalíes muertos.

Mientras, el alcalde de Gata, Josep Signes, recuerda que hay un programa europeo de control de jabalíes que contempla subvenciones y que se desarrolla hasta octubre de 2025. Consiste en instalar jaulas. En Gata, los cazadores han cedido terrenos para colocarlas.

Los cazadores admiten que el PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) del Montgó, aprobado en 2007, prohíbe, efectivamente, hacer batidas en este parque natural que está rodeado de chalés. "Pero entonces no existía este problema de sobrepoblación de jabalíes. Si se organizan bien, se pueden hacer batidas. Es lo único un poco efectivo", indica uno de los cazadores

Los alcaldes coinciden. Los jabalíes son una plaga. Los ayuntamientos necesitan ayuda para atajarla y atajar eso que ya está ocurriendo, que estos animales generen alarma social. La Xarxa d'Alcaldes decide pedir una cita con la conselleria de Medio Ambiente (la solicitará la alcaldesa de Xàbia) para exigir que se tomen medidas efectivas. Otro acuerdo es el de exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que limpie urgentemente el cauce del río Girona, "una autopista para las manadas", afirma el alcalde de Els Poblets. Los munícipes también señalan que los campos yermos, los pasos bajo la AP-7 y las carreteras y los barrancos sin desbrozar son madrigueras en las que estos animales se esconden y se reproducen sin parar.