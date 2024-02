Nuevos accionistas de renombre para la startup de Calp Gravity Wave, que se dedica limpiar el plástico que contamina los océanos y reciclarlo, junto con las redes en desuso de los pescadores, para fabricar nuevos productos. Un proyecto que ha llamado la atención de los hermanos Pau y Marc Gasol, que han liderado una ronda de inversión de 500.000 euros en la firma, según ha informado la propia compañía.

De esta forma, las leyendas del baloncesto español se convierten en socios de la empresa con sede en Calp y también en embajadores el movimiento "Plastic Free Oceans", que impulsa la compañía. Pero, además, jugarán un papel especialmente relevante en el proyecto que ha puesto en marcha Gravity Wave para comercializar asientos para estadios deportivos producidos 100% con redes de pesca recicladas.

Unos asientos que la firma fundada por los hermanos Julen y Amaia Rodríguez fabrica en las instalaciones de un proveedor en Castalla y que testó en una primera prueba piloto en el estadio del Betis en la primavera del año pasado.

La entrada de Pau y Marc Gasol se produce en un momento crucial para el proyecto de Gravity Wave, que el año pasado logró alcanzar una cifra de negocio de un millón de euros, tras duplicar su volumen de negocio, con lo que espera alcanzar este ejercicio el umbral de sostenibilidad económica a lo largo de este ejercicio.

Pero, sobre todo, el historial de la startup incluye la retirada de 518.000 kilos de residuos plásticos, la colaboración con más de 7.000 pescadores tradicionales, operaciones en 76 puertos y el apoyo de más de 100 empresas. En este sentido, el modelo de negocio de la compañía se basa tanto en la venta de los nuevos productos que fabrica con el plástico recuperado de los océanos, como la emisión de certificados para las empresas que deciden colaborar en esta tarea, como parte de su Responsabilidad Social Corporativa.

Estrellas comprometidas

Marc Gasol, apasionado por el mar, ve en Gravity Wave la oportunidad perfecta para fusionar su amor por los océanos con su devoción por el baloncesto. Pau Gasol, siempre comprometido con temas de bienestar, deporte y responsabilidad social y también representante de los atletas olímpicos a través de su papel en el COI, comparte su entusiasmo por hacer del mundo del baloncesto un espacio más sostenible. Según sus propias palabras, "siempre es un placer apoyar iniciativas que tengan un impacto positivo en la sociedad y el medioambiente. En mi interés por profesionalizar y mejorar el sector deportivo, no podemos perder de vista la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente".

Así, los hermanos Gasol, que ya unieron fuerzas para crear juntos la Gasol Foundation en 2013 para reducir las cifras de obesidad infantil y promover hábitos saludables entre los más pequeños, se alían ahora para dar voz a un problema grave como es la contaminación del océano e involucrarse en proyectos de revalorización del plástico.

Para el cofundador y co-CEO de Gravity Wave, Julen Rodriguez, contar con este apoyo "cambiará el curso del movimiento Plastic Free Oceans, expandiéndolo a una escala global. Este impacto es de gran relevancia para nosotros, y estamos entusiasmados por la transformación que aportará a nuestra labor y misión".

Por su lado, Amaia Rodriguez, también co- CEO de la empresa, señala que "es increíble contar con personas tan reconocidas que quieren usar su voz y su influencia para llevar nuestro mensaje a más personas, y sobre todo involucrarse en proyectos con los que podemos tener un impacto brutal. Si hace cuatro años, cuando iniciamos Gravity Wave, me hubiesen dicho que Marc y Pau iban a formar parte de esto, no lo hubiese creído".

La historia

Gravity Wave nació en 2020 gracias a la visión de los hermanos Rodríguez, que apostaron por impulsar una compañía cuyo objetivo principal es retirar plásticos de mares y puertos para revalorizarlos en materiales y productos de valor y larga vida útil, evitando así su retorno a las aguas.

Trabajan en estrecha colaboración con una comunidad de más de 7.000 pescadores tradicionales en el Mediterráneo (Grecia, Italia, Egipto y España), Cantábrico y Atlántico, respaldados por 76 puertos españoles donde llevan a cabo operaciones de prevención de residuos. Estos residuos, predominantes en el entorno marino, son recolectados, reciclados y transformados en productos circulares.

Gravity Wave se sustenta con el apoyo de empresas involucradas en el Movimiento Plastic Free Oceans, recolectando plástico en su nombre mensualmente. Su principal misión es combatir la contaminación plástica y preservar la vida marina, promoviendo la acción empresarial a través de su "ola de cambio".