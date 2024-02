L'art expressa el valor de la memòria. Els records, recitats per les persones que fan rogle, donen vida a una identitat col·lectiva. Alcalalí compta amb un nou mural que té una gran força simbòlica. L'han creat els alumnes de la classe de pintura del poble, classe que dirigeix el professor Eduardo Serrano. La imatge és molt evocadora. Les cadires dibuixen un rogle. En el centre, una soca. I brota una branqueta de vida que és la memòria.

L'explicació d'aquesta magnífica obra d'art urbà és la següent: "L'art com mitja per transmetre la memòria, la veu dels records. Tots arreplegats en un rogle on ja no n'hi ha ningú, soles l'ombra del que vam ser, d'on venim i d'on renaixem com els brots resilients de la natura, vius, en comú i amb tota l'estima per a construir un futur".

Pintar aquest mural ha estat una de les activitats del Feslalí. Alcalalí continua celebrant un festival que fa poble i comarca.