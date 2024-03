Enfermo, con un menor a su cargo y amenazado de desahucio en Teulada

«No tenemos a donde ir. El lunes ya vino la comisión judicial a desahuciarnos, pero vieron lo que había y nos han dado una semana más. Nuestra situación es desesperada». Antonio Crespo tiene 52 años y sufre graves problemas de movilidad. Padece diabetes, le han realizado tres amputaciones en el pie derecho y está pendiente de pasar por el quirófano para una operación de hernia discal cervical. Vive con su pareja y el hijo de ella, un chaval de 16 años.

«Llevamos 12 años residiendo de alquiler en esta casa. Le he pagado al dueño más de 40.000 euros. Hace seis meses que ya no pude abonarle la mensualidad y ahora nos echa a la calle. He intentado negociar con él y no hay forma».

Antonio explica que por sus problemas de salud no puede trabajar. «Ya lo ves. Me cuesta una barbaridad moverme. Siempre he tirado para adelante. Pero ahora no puedo. Y entiendo que ha habido cambios legales para proteger a personas vulnerables y evitar que nos quedemos sin vivienda», explica.

Este vecino de Teulada (la vivienda está en la salida hacia Benimarco) afirma que le acaban de conceder la incapacidad y que ahora tiene que esperar 18 meses para que le den la discapacidad. «Todo son trámites y trabas. Llevo 6 meses desamparado».

Asegura que el desahucio le ha pillado por sorpresa. No entiende que se pueda dejar sin vivienda a alguien como él que está enfermo a un menor. «Aquí pagamos 400 euros de alquiler. Y con lo que cobra mi pareja y la ayuda que yo tengo nos quedan escasos 200 euros para pasar el mes. Pido auxilio, que nos ayuden», expresa.

«Pero es que tengo que sacar toda mi vida», le espetó este vecino a la comisión judicial cuando el lunes acudió a desahuciarle. «Me salió del alma. Creo que no sabían que venían a echar a la calle a personas que estamos desprotegidas. Pero tampoco es una solución que nos den una semana».

Este vecino asegura que el dueño de la casa quiere echarlos para alquilar las habitaciones y sacar más dinero. Muestra la vivienda. «Me la alquiló como una casita rural y ya ves lo que es. Hay humedades, la fosa séptica está debajo y la casa se está hundiendo. Vivimos en unas condiciones lamentables, pero tampoco tenemos otra alternativa. He hecho muchas reformas. Soy fontanero y sé un poco de todo. He reparado muchas cosas, pero la casa está en condiciones muy precarias. El dueño se ha negado a hacer mantenimiento».

Antonio camina a duras penas. Advierte que sufre también artrosis y tiene las vértebras muy tocadas. «Empecé a trabajar con 12 años. Eso pasa factura».

Este vecino explica que el desahucio lo tramita el juzgado de instrucción número 1 de Dénia. El lunes, a las 9 horas, acudirán a tirarlo. «Por lo que he leído lo que se quiere hacer con nosotros va en contra de la Constitución. Existe el derecho a la vivienda».

Antonio asegura que su abogada le dice que no hay nada que hacer. Él se resiste a quedarse en la calle. «Me gustaría ir al ayuntamiento y plantear mi caso e informarme, pero mira cómo estoy. No puedo prácticamente caminar».