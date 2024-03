"Llegará septiembre y no podremos escolarizar a todos los alumnos de Calp"

"Llegará septiembre y no tendremos aulas para los nuevos alumnos de Calp". La alcaldesa, Ana Sala, ha advertido de que el colapso educativo en el municipio es "desesperante". Afirma que, si no hay soluciones de emergencia, el próximo curso no se podrá escolarizar a todos alumnos. Los que se quedaran sin centro tendrían que irse a estudiar a otros pueblos. La solución de emergencia es que el ayuntamiento se gaste 3,2 millones de euros en adecuar una parcela de 30.000 metros cuadrados que cederá a la conselleria de Educación para crear un centro provisional de barracones que hará las funciones de segundo instituto y también absorberá al alumnado de los colegios que están desbordados. El ayuntamiento también ha ofrecido a la conselleria la Casa Nova y la Casa de Cultura para que se creen aulas.

El gobierno local (Somos Calpe, PSOE y Compromís) y la oposición (PP y Defendamos Calpe) se han enzarzado en el pleno en un agrio debate educativo. La construcción del segundo instituto y la construcción del colegio de educación especial Gargasindi, proyectos contemplados en el Pla Edificant, están "bloqueados" por la conselleria de Educación. El PP sostiene que la conselleria los está revisando dado que el presupuesto se ha disparado en varios millones.

El caso es que el próximo curso puede ser dramático. La alcaldesa ha pedido un gesto de la conselleria. Afirma que el ayuntamiento está dispuesto a poner el dinero para desbloquear estos proyectos. Sin embargo, esa opción no está nada clara. Lo ha dejado claro el portavoz de Compromís y concejal de Contratación, Ximo Perles, quien ha advertido que los servicios jurídicos municipales insisten en que la competencia en educación es autonómica y no municipal. Por tanto, esa vía de que el consistorio sufrague las obras no parece viable.

Con todo, al ayuntamiento le va a tocar apoquinar sí o sí. Y no poco. Acondicionar la parcela para el centro provisional de barracones cuesta 3,2 millones. La alcaldesa ha expresado sus reticencias. Teme que crear ese segundo instituto y clases para los colegios en ese complejo de aulas prefabricadas signifique que "la conselleria se relaje" y paralice los nuevos proyectos. No obstante, sus compañeros de gobierno sí han insistido en que ahora mismo ese centro de barracones es imprescindible para poder mitigar la masificación del actual instituto y poder también escolarizar a todos los alumnos de Calp.

Aulas en la Casa Nova y la Casa de Cultura

Sobre la posibilidad de crear aulas en la Casa Nova y la Casa de Cultura, la inspectora de Educación realizará una visita y valorará si estos edificios reúnen condiciones para la actividad lectiva. La dispersión del alumnado puede ser uno de los problemas.

El debate en el pleno, calificado por el portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, de "esperpéntico", ha dejado claro que la falta de infraestructuras educativas en Calp es crítica. Urge construir el segundo instituto, el colegio de educación especial (los alumnos están en unas instalaciones provisionales en Benissa) y un nuevo colegio. Esas urgencias no son se ahora. Cuando en 1999 se inauguró el instituto, ya se había quedado pequeño. La construcción del segundo se reivindica desde hace más de 15 años. Los proyectos educativos no han salido ni salen adelante en Calp. Varias generaciones de jóvenes calpinos han estudiado en condiciones precarias y, de cara al próximo curso, la incertidumbre es total.

Mientras, los partidos políticos se dedican a echarse la culpa. El debate de la educación no ha sido muy instructivo.