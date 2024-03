Taxistas de Calp de punta en blanco y con la silueta del Penyal d'Ifac dibujada en sus cochees

La imagen lo es todo. No hace falta que sean una dandis absolutos, pero la nueva ordenanza del taxi de Calp sí que exige a los conductores un poco de elegancia. Otra novedad es que los vehículos llevarán pintada en la puerta la silueta del Penyal d'Ifac sobre un fondo verde. El objetivo es que los taxis de Radio Taxi de Calp se reconozcan al primer vistazo.

Así, los taxistas no podrán vestir pantalón corto o pantalón con rotos. La indumentaria será la "adecuada" para los conductores.

El pleno ha aprobado con los votos a favor del gobierno local (Somos Calpe, PSOE y Compromís) y Defendamos Calpe, y la abstención del PP, la nueva normativa de manera inicial para regular este servicio de transporte en la localidad. Así, según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, la antigua ordenanza data de 1996 y se había quedado "obsoleta" además que "no daba solución a problemas actuales que tiene el sector". El edil explica que el documento, que ahora se someterá a exposición pública, se ha elaborado "con la colaboración del sector del taxi" y "en él se recogen algunas de sus reivindicaciones".

Entre las cuestiones que se han incluido en la ordenanza hay un apartado dedicado a la imagen que los conductores de los taxis de la localidad deben mantener para atender a los usuarios. Es decir, "se debe mantener una indumentaria adecuada para dar buena imagen de un sector tan importante para Calp", indica Sendra. Así, la normativa recoge, entre otras, que se "prohíbe llevar pantalón corto o con rotos". El edil añade que "ha sido una reivindicación de los propios conductores" de la asociación local.

Taxis de Calp, al primer vistazo

Otro de los puntos que se ha instaurado es que los vehículos de este servicio compartan la misma imagen corporativa: "La imagen física en las puertas de los taxis deberá recalcar que se trata de un vehículo de Calp", apunta el concejal. Así, el número de cada vehículo irá acompañado de una imagen del Penyal d'Ifac así como el nombre de la localidad bien visible.

Además, la ordenanza municipal se actualiza para incluir lo recogido en la ley autonómica de 13/2017 que regula el sector. Entre otras cuestiones, según Sendra, se añaden las pruebas de capacitación para lograr licencias o la necesidad de fomentar que existan vehículos adaptados. También se amplían los supuestos sancionables basándose en esa ley y "se regulan todos los extremos, no queda nada fuera".

También la antigüedad que tienen que tener los coches, que será de 12 años máximo en el caso de los coches normales y 14 en los eléctricos o híbridos, según explica el concejal. Además, se establecen los periodos de tiempo a la hora de las transmisiones de licencia en caso de herencia por fallecimiento, que será de un máximo de dos años; o por jubilación, que será de un año, entre otros.

25 licencias

Calp cuenta en la actualidad con 25 licencias de taxi, las máximas que establece la normativa según el número de habitantes. Precisamente, la cantidad de vehículos para atender a los usuarios en el municipio ha sido una de las reflexiones que ha hecho la oposición en el pleno tras destacar lo positivo de la nueva ordenanza nacida del consenso. El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, indica que "el número de taxis se mide con relación al tamaño de la población y eso afecta a municipios turísticos como Calp" que no pueden ampliar el número de licencias. El concejal del PP, Francisco Fernández, apunta que se debería plantear cómo mejorar el servicio en temporada alta "para atender a la demanda".

El concejal de Seguridad Ciudadana ha explicado que "sabemos que en verano nos quedamos cortos, pero el número de licencias no depende del Ayuntamiento" y sí indica que "los taxistas hacen un gran esfuerzo y tres turnos para cubrir las exigencias de los turistas" en épocas de máxima afluencia.

El portavoz del gobierno y concejal de Compromís, Ximo Perles, apunta que "el modelo actual no es el que más me gusta porque las licencias deberían ser por un tiempo limitado" lo que evitaría que "se acabara haciendo negocio". Pero reconoció que la competencia no es del Ayuntamiento en ningún caso. La alcaldesa Ana Sala añade que "los ayuntamientos siempre tienen el mismo problema: las limitaciones que llegan desde las administraciones superiores".

Campañas de bono consumo en mayo y noviembre

El pleno ha aprobado además las bases reguladoras de una nueva campaña de bono consumo que, según explica la alcaldesa Ana Sala, tendrá dos ediciones en 2024, una en mayo y otra en noviembre. "Ya dijimos que la intención del gobierno local era reeditar estas ayudas que tan bien han venido a los vecinos y a los comercios", indica Sala. El Ayuntamiento ha aprobado además la designación de un nuevo Juez de Paz y Juez sustituto; o desestimar las alegaciones formuladas por un particular y aprobar el Estudio de Detalle para la parcela sita en la Pda. Tossal, 7-G.