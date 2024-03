Pego retrà homenatge a Estellés en el Dia de la Poesia

Pego retrà homenatge a Vicent Andrés Estellés, un dels poetes valencians més importants i del qual se celebra este 2024 el centenari del seu naixement. Per a celebrar aquesta destacada efemèride, el consistori ha decidit programar una sèrie d'actes dedicats a la figura de l'autor, que va nàixer a Burjassot un 4 de setembre de 1924.

El primer dels esdeveniments tindrà lloc el pròxim 21 de març, a les 19.30 hores, coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia. L'Ajuntament de Pego, amb la col·laboració de l'associació cultural Atzaïla, organitzarà una actuació poètico musical en la qual participaran Joan Femenia i Enric Casado. Acte en el qual participarà el regidor de Cultura, Josep Mengual, qui presentarà, també, el punt d'interés sobre Vicent Andrés Estellés, amb el qual comptarà al llarg d'enguany la biblioteca municipal Carmen Alemany Bay. “Creiem que Estellés és un dels nostres més il·lustres autors i és de vital importància rememorar la seua figura i la seua meravellosa obra en un any tan important, especialment perquè els més xicotets i xicotetes coneguen el seu llegat, necessari per a entendre la cultura valenciana”, apunta el responsable de Cultura.

Altres esdeveniments

L'edil també ha agraït la col·laboració de l'associació Atzaïla, “sempre del costat de la cultura, reivindicant les nostres arrels i, en este cas, rememorant una figura tan important per a la societat valenciana com ho va ser, ho és i ho serà, Estellés”. Per tot això, l'edil, ha indicat que s'està treballant per a fixar en el calendari altres esdeveniments sobre la figura del poeta durant este any del centenari del seu naixement.