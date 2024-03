El boqueo del Pla Edificant condena a Calp a años y años de barracones

Del Pla Edificant al plan barracones. Calp vive una situación de "emergencia educativa". El diputado de Compromís Gerard Fullana, portavoz de Educación de su grupo en las Corts, ha estado hoy en el municipio y ha calificado de "gratuito" el retraso que están sufriendo los proyectos del segundo instituto y el nuevo colegio de educación especial Gargasindi. No entiende que la conselleria de Educación bloquee estas obras. "No queremos crear alarma. No tenemos constancia de que esas obras no se vayan a hacer, pero lo que no se entiende es que no llegue la autorización", ha dicho Fullana, que ha explicado que el recorte del 40 % del actual Consell de PP y Vox en el presupuesto del Pla Edificant está provocando que se vuelva a la educación en barracones.

El diputado valencianista ha precisado que el Ayuntamiento de Calp tiene delegadas estas obras y lo que sería insólito es que ahora la Generalitat diera marcha atrás. Ha señalado que con el Govern del Botànic las actualizaciones de presupuesto de las obras de colegios e instituto se autorizaban "casi automáticamente". Ahora esos proyectos están bloqueados.

El colapso educativo en Calp es "desesperante", ha asegurado la alcaldesa, Ana Sala. "Es alarmante. No entendemos que la conselleria de Educación nos dé la callada por respuesta". Ana Sala ha pedido a la diputada calpina del PP Noelia Ciscar que defienda en las Corts los intereses de su pueblo. "La conselleria nos dijo que lleváramos a pleno el incremento de presupuesto de estos proyectos. Lo hemos hecho. Pero nada. Le hemos cedido ya 30.000 metros cuadrados y ahora les cederemos otros tantos para el centro de barracones".

El portavoz municipal del PSOE, Guillermo Sendra, Ximo Perles, Ana Sala, Gerard Fullana y Mariola Mulet han analizado la "emergencia educativa" de Calp / A. P. F.

Sí, los barracones están de vuelta en Calp. En septiembre, ya se instalaron diez en el IES Ifac, el instituto de Calp que se construyó para 500 alumnos y en el que a día de hoy van a clase 1.208 estudiantes. Y la solución de emergencia para el próximo curso es que el ayuntamiento ceda un terreno de 30.000 m2 en el que se levantará un complejo de aulas prefabricadas que acogerá el segundo instituto y un nuevo colegio, el quinto. Adecuar ese terreno le cuesta al consistorio 3,2 millones. La concejala de Educación, Mariola Mulet, ha señalado que la conselleria prevé que construir el centro de barracones subirá a 6 millones de euros.

La edil ha advertido de que los colegios están también saturados. "No tienen ya ni salas de profesores ni despachos", ha dicho. Todo el espacio de los colegios se está destinando a aulas. Y el ayuntamiento también ha propuesto ceder dependencias de los edificios municipales de la Casa de Cultura y la Casa Nova para aliviar la masificación. "Pero eso también significa dotar esos espacios habilitados como aulas de conserjes, vigilancia y servicios de limpieza", ha avanzado la alcaldesa.

Gerard Fullana ha señalado que Compromís ya ha pedido al Consell toda la documentación sobre los trámites del segundo instituto y el colegio de educación especial Gargasindi, una escuela que es de ámbito comarcal.

Posible contencioso contra la conselleria

"Seguiremos luchando", ha manifestado la alcaldesa. Y el portavoz municipal de Compromís, Ximo Perles, ha asegurado que esta expresión no era metafórica. Ha explicado que los técnicos municipales ya están realizando un informe sobre si el ayuntamiento puede poner el dinero para que se construyan estos centros. Ha adelantado que los servicios jurídicos ya han expresado verbalmente sus reticencias. La educación es una competencia autonómica y el ayuntamiento se metería en un terreno que no es el suyo. Perles ha señalado que en ese mismo informe los expertos jurídicos aclararán si el ayuntamiento puede presentar un contencioso contra la conselleria de Educación por el bloqueo de infraestructuras educativas que son básicas para el municipio. "Vamos a luchar en todos los frentes", ha aseverado.