Intensa niebla: así ha despertado la Dénia fallera

Las Fallas de Dénia las han visto de todos los colores. Ha habido años de sol radiante (el actual) y de incesante lluvia y cielo gris. La niebla se ha sumado hoy a la fiesta. Una intensa bruma se ha echado encima de la ciudad.

La niebla de advección se forma en la superficie fría del mar por la insolación. La fuerte condensación crea este mar de nubes que entra en tierra.

La bruma fallera en Dénia (imágenes) / A. P. F.

El castillo ha desaparecido. También el Montgó. Los monumentos falleros ofrecían una imagen insólita. Tras ellos, la espesa niebla.

No, no era resaca. Más de un vecino, al salir temprano a la calle, se ha frotado los ojos. Las noches son intensas. Pero las legañas no estaban hoy en los ojos, sino en el cielo.

El abanico sombrilla y el lujo de la sombra en el veraniego superdomingo fallero de Dénia (imágenes) / Alfons Padilla

La luz de las fiestas de Dénia

Estas fallas también están siendo las del fuerte calor. Sobra hasta el blusón. Fallas rutilantes. Quizá demasiado. Lo único un poco borroso ha sido esta mañana la niebla. Pero la bruma no empaña la luz de las fiestas de Dénia.