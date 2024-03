L'escriptora de Pego Elvira Cambrils presenta a Ondara la seua última i guardonada novel·la

La Casa de Cultura ondarenca acollí el passat dissabte 16 de març la presentació de l’última novel·la de l’escriptora de Pego Elvira Cambrils, la qual rebé el passat any el prestigiós Premi Enric Valor de novel·la en valencià amb el treball Argila i calç, publicat per l’editorial Bromera i amb un interessant protagonisme de la Marina Alta ja que l’acció del relat transcorre a la Vall de Laguar, tal com explicà en la introducció de l’acte Jovi Lozano-Seser, escriptor ondarenc i guanyador del mateix guardó en l’edició anterior. En aquest sentit, l’autor reconegué «el gran valor del nou treball de Cambrils a l’hora de literaturitzar la comarca i dignificar el nostre territori per mitjà de les lletres».

L'escriptora signa exemplars del seu llibre / Levante-EMV

El feminisme, la invocació ancestral de la mediterrània o el compromís social de la literatura foren, així mateix, els grans temes que Lozano-Seser destacà de la literatura d’Elvira Cambrils. Si més no, l’autora de Pego abordà en la seua intervenció els elements centrals d’una novel·la que sintetitza qüestions ja abordades en els seus anteriors treballs des d’una mateixa perspectiva de reivindicació i visibilització d’aspectes com la desigualtat entre nord i sud o la creixent percepció de l’edatisme com a obstacle per a ficcions més genuïnes.

L'escriptora Elvira Cambrils / Levante-EMV

"Retratar un món que almenys ens pertany des de la ficció"

«En els meus treballs cerque sempre la redempció de les seues protagonistes, dels seus elements principals, ja que aquest és un do que només tenim els autors, les autores, per retratar un món que almenys ens pertany des de la ficció», matisà l’autora en el tram final d’una presentació literària coordinada des de l’Associació Cultural Ocell.