Xàbia incorpora ocho nuevos agentes de Policía Local

Ocho nuevos agentes se incorporaron ayer a la plantilla de la Policía Local de Xàbia. Los agentes tomaron posesión de su plaza en calidad de interinos en un acto en el salón de plenos en presencia de la alcaldesa, Rosa Cardona, el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ortolá, el de Personal, Enrique Escrivá y el Intendente Jefe, José Antonio Monfort.

Con esta incorporación «se pretende recuperar la presencia proactiva de policía en las calles de Xàbia para que podamos dar un servicio de patrullaje en los barrios de Duanes,Arenal y Centro Histórico», explicó Monfort.

El Intendente Jefe también explicó que con este refuerzo de la plantilla «somos ya 60 agentes», con lo que se inicia«una nueva etapa siendo, como siempre, una policía de proximidad».

En esta línea, el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Ortolá, subrayó que el gobierno local es consciente que la "única forma de que nuestro pueblo sea cada día más seguro es poner más policías en la calle», y recordó que es una apuesta del gobierno local«seguir dotando de personal a la Policía».

Por su parte, la alcaldesa, Rosa Cardona, ha puesto en valor el “trabajo silencioso” del departamento de Personal durante estos nueve meses para “llegar a este punto”. Y ha agradecido especialmente al responsable, Enrique Escrivá y el equipo de la concejalía.

“En todas las reuniones de barrio, me piden seguridad y eso yo me he comprometido a cumplir. Hemos tenido que luchar, estudiar y trabajar lo imposible, para conseguir una remuneración digna para nuestros policías”, ha añadido Cardona.

Por último, ha instado a estos 8 nuevos agentes a “aprender de los compañeros veteranos” y a cumplir esa máxima de la Policía Local de Xàbia de ser un cuerpo de seguridad de proximidad. Quiero que estéis –ha continuado- “muy cerca de los vecinos y vecinas y que les ayudéis en todo lo que podáis, para que se sientan seguros y atendidos”.